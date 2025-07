Bunte Kreativ-Ferien: Sommer-Workshops im KunstHausWien

Im Sommer 2025 verwandelt sich das KunstHausWien in ein kreatives Ferienparadies für Kinder. Zwei spannende Workshop-Reihen laden zum Staunen, Forschen und Gestalten ein – mit jeder Menge Kunst, Spaß und Umweltbewusstsein.

Wenn Kunst auf Umwelt trifft und kindliche Neugier auf fantasievolle Ideen stößt, entsteht ein ganz besonderes Sommerprogramm. Unter dem Motto „Kreativität trifft Nachhaltigkeit“ bietet das KunstHausWien bunte Kreativ-Ferien mit gleich zwei Workshop-Serien für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren an. Dabei wird nicht nur gezeichnet, gebastelt und gedruckt, sondern auch nachgedacht: über die Welt von morgen und den achtsamen Umgang mit Ressourcen.

Plastikvernichter und Fantasiewesen: „Fantastische Plastik-Esser“

Am 28. und 29. Juli dürfen sich Kinder auf einen ganz besonderen Kreativ-Workshop freuen, der durch die aktuelle Ausstellung Antimatter Factory von Mika Rottenberg inspiriert ist. Die Künstlerin zeigt mit Witz und Tiefgang, wie dringend ein nachhaltiger Umgang mit Plastik ist. Im Workshop wagen die jungen Teilnehmer einen Blick in eine mögliche Zukunft, in der Mikroorganismen wie Bakterien oder Pilze beim Abbau von Plastik helfen. Gemeinsam modellieren, formen und erfinden: Fantasiewesen, die Plastik verspeisen, erwachen in Kinderhänden zum Leben. Spielerisch schärft sich dabei das Umweltbewusstsein.

Termine: 28. & 29. Juli, jeweils 10.30–12 Uhr / Kosten: € 6,00 pro Kind inkl. Eintritt (€ 5,00 mit Kinder-Aktivcard) / € 12,00 pro Begleitperson bzw. € 6,00 mit Kinder-Aktivcard / Anmeldung: kunstvermittlung@kunsthauswien.com

Hundertwassers Farbenwelt: „Kunterbunte Kreativ-Werkstatt“

Im August geht’s farbenfroh weiter! An vier Vormittagen tauchen Kinder in die fantasievolle Welt des Ausnahmekünstlers Friedensreich Hundertwasser ein. In der Kunterbunten Kreativ-Werkstatt stehen seine Werke, Reisen und Techniken im Mittelpunkt – und natürlich das eigene künstlerische Schaffen. Nach einer spannenden Entdeckungstour durch seine Kunstwerke werden Farben gemischt, eigene Druckwerkzeuge gebastelt und fantasievolle Bilder gestaltet – ein Mitmach-Erlebnis, das inspiriert und Freude macht.

Termine: 13., 14., 20. & 21. August, jeweils 10.30–12 Uhr / Kosten: € 6,00 pro Kind inkl. Eintritt (€ 5,00 mit Kinder-Aktivcard) / € 12,00 pro Begleitperson bzw. € 6,00 mit Kinder-Aktivcard / Anmeldung: kunstvermittlung@kunsthauswien.com

Die Sommerworkshops im KunstHausWien verbinden Kunstvermittlung mit aktuellen Themen und schaffen einen inspirierenden Raum für kindliche Fantasie. Kreativ-Ferien, die noch lange in Erinnerung bleiben!

www.kunsthauswien.com