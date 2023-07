McDonald’s: Deutschkurse für alle Hamburger Brater

9.600 Mitarbeiteraus 92 Nationen – davon ein hoher Anteil mit Migrationshintergrund – sind aktuell bei McDonald’s Österreich in den verschiedensten Positionen vom Lehrling bis zur Restaurantleitung tätig. Ab sofort bietet man diesen kostenfreie Online-Deutschkurse.

McDonald’s Österreich setzt seit der Eröffnung des ersten Restaurants am Schwarzenbergplatz 1977 auf kulturelle Diversität, Inklusion und Chancengleichheit und ist heute der größte Arbeitgeber in der heimischen Systemgastronomie. Deutschkenntnisse sind dabei nicht nur der Schlüssel zur Integration im Alltags-, sondern auch im Berufsleben. Um sowohl bei der Gästebetreuung als auch im Team die besten Voraussetzungen für sprachliche Verständigung und Austausch zu schaffen und Mitarbeiter beim individuellen Spracherwerb zu unterstützen, ermöglicht McDonald’s Österreich ab sofort kostenfreie Online-Deutschkurse – unabhängig von Vorkenntnissen und der weiteren Karriereplanung. Die Kurse werden in Zusammenarbeit mit Hult EF Corporate Education angeboten. „Die Verbesserung der Deutschkenntnisse soll den Mitarbeiter neue Möglichkeiten im Alltag eröffnen und gleichzeitig zur Erreichung ihrer persönlichen Karriereziele beitragen. Das fördert die Integration und stärkt den Zusammenhalt und die Zusammenarbeit untereinander“, so Karin Probst, HR-Direktorin bei McDonald’s Österreich.

Das Kursangebot umfasst eine interaktive Selbstlernplattform, die auf jedem Gerät verfügbar ist und damit ortsunabhängig abgerufen werden kann. Alle Teilnehmer erhalten kostenfreien Zugang für 12 Monate und können somit selbst entscheiden, in welchem Tempo das Lernen erfolgt. Ergänzend wird ein virtueller Live-Gruppenunterricht mit qualifizierten EF-Lehrer:innen angeboten, die die Teilnehmer hinsichtlich ihrer individuellen Bedürfnisse und bei der Erreichung ihrer Lernziele persönlich unterstützen. Der Unterricht erfolgt dabei in kleinen Gruppen von acht bis zehn Personen, die ein ähnliches Sprachniveau vorweisen. Zusätzlich bekommt jede Gruppe einen festen Stundenplan und zielgerichtete Hausaufgaben, um den individuellen Lernerfolg zu sichern. Die Kurse werden für alle Mitarbeiter unabhängig vom jeweiligen Sprachniveau angeboten. Optional können Interessierte ihr persönliches Sprachlevel direkt auf der Plattform testen und Lerninhalte werden anschließend angepasst vorgeschlagen.

Vielfalt, Respekt und Perspektiven

Für seine österreichweit 9.600 Mitarbeiter:innen aus 92 Nationen setzt der heimische Systemgastronomiemarktführer auf Chancengleichheit, umfassende Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, faire Bezahlung sowie flexible Arbeitszeitmodelle. Gemeinsam mit seinen 38 Franchisenehmer:innen, die zumeist als Familienbetriebe rund 50 Mitarbeiter:innen je Restaurant beschäftigen, engagiert sich McDonald’s auch auf lokaler Ebene für Integration und Inklusion am Arbeitsplatz. So finden in vielen Restaurants auch Mitarbeiter:innen mit Beeinträchtigungen oder Jugendliche mit fehlenden Ausbildungsperspektiven einen sicheren Arbeitsplatz. McDonald’s Österreich bildet – von der Wirtschaftskammer zertifiziert – zudem bereits seit über 20 Jahren Lehrlinge aus, um sie als Nachwuchsführungskräfte nach bereits drei Jahren ins Management zu übernehmen.

Weitere Informationen auf: www.mcdonalds.at/karriere