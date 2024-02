Mehr Herzenswärme aus dem grün-weißen Stadion

In Hütteldorf wird einem warm ums Herz. Die Fans sind einmal mehr dem Aufruf des Klubs gefolgt und haben für die Gruft gespendet.

Rapid steht seit seinen Gründungstagen nicht nur für Fußball und Sport, sondern auch für Mitmenschlichkeit. Das bewiesen die Hütteldorfer bei der Aktion „Gemeinsam. Wärme. Spenden.“ erneut. Für die Obdachlosen-Einrichtung Gruft in ­Mariahilf wurden Jacken, Decken, Schlafsäcke, Hosen und viel Wärmendes gesammelt.

Stolz auf Rapid-Fans

Die Fans des Immer-noch-Rekordmeisters spendeten so fleißig wie nie zuvor. Das freute Prä­sident Alexander Wrabetz bei der Übergabe vorort: „Es ist ganz wichtig, dass wir auch an jene Menschen denken, denen es nicht so gut geht. Umso mehr freut es mich, dass die ­Rapid-Familie im Jahr unseres 125-jährigen Jubiläums so ­zahlreich mitgeholfen hat.“ Geschäftsführer Steffen Hofmann ergänzt: „Wir können stolz auf den Zusammenhalt sein.“ Ein „Danke“ kommt von Gruft-Leiterin Elisabeth Pichler: „In den kalten Monaten ist der Bedarf an wär­menden ­Sachen sehr hoch.“