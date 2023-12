Meidling: Auf Weltreise mit Michael Schottenberg

Herbstzeit ist Lesezeit – dazu passend lädt die Kursana Residenz Wien-Tivoli im 12. Bezirk am 14. Dezember 2023 zur Buchpräsentation des einstigen Direktors des Wiener Volkstheaters, TV-Lieblings und langjährigen Freundes des Hauses: Michael Schottenberg.

Das neueste Werk von Michael Schottenberg „Vom Entdecken der Welt“ verspricht eine spannende gedankliche Reise in die Welt des Reisephilosophen und Entdeckers. In seinem Buch nimmt der Weltenbummler seine Leser mit auf eine faszinierende Reise zu seinen Lieblingsorten in Europa und Asien. Die Reiseberichte sind reich an unvergesslichen Momenten, unentdeckten Orten und fesselnden Begegnungen.

Von den zauberhaften Landschaften des Baskenlands bis zu den geheimnisvollen Faröer-Inseln eröffnet er uns eine Welt voller Schönheit und Vielfalt. Mit seinen lebhaften und stets humorvollen Schilderungen führt Schottenberg gedanklich in ferne Länder und weckt Reiseerinnerungen.

Über den Autor

Autor Michael Schottenberg, der über 40 Jahre lang in der Kulturszene als Schauspieler, Regisseur und Autor erfolgreich tätig war, hat sich nun dem Reisen und Schreiben verschrieben. Seine amüsanten „Lese-Reisen“ finden eine begeisterte Zuhörerschaft. Bei Kursana ist er ein immer wieder gern gesehener Gast.

Nach der Buchvorstellung besteht die Möglichkeit das Buch vom Autor persönlich signieren zu lassen und bei einer Agape in den Austausch darüber zu gehen.

Kursana Buchpräsentation „Vom Entdecken der Welt“

von Michael Schottenberg

Wann: Donnerstag, 14. Dezember 2023, 15 Uhr

Wo: Kursana Residenz Wien-Tivoli (Restaurant)

Hohenbergstraße 58

1120 Wien

Eintritt frei