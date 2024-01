Meidling: Der Wildgarten wächst wieder weiter

Auf dem Rosenhügel, einem Ausläufer des Wienerwaldes im 12. Bezirk, entwickelt die ARE Austrian Real Estate (ARE) das Stadtquartier Wildgarten. Jetzt haben die letzten Baufelder des Quartiers Dachgleiche erreicht.

Insgesamt 22 Bauplätze bilden den Wildgarten in Meidling. Auf einem etwa elf Hektar großen Areal entstanden beziehungsweise entstehen in Summe ca. 1.100 Wohneinheiten, die rund 2.300 Menschen Raum zum Leben bieten. Die ARE zeichnet für 14 Bauplätze und somit für den Großteil der Quartiersentwicklung verantwortlich. Dabei errichtet sie rund 730 freifinanzierte Miet- und Eigentumswohnungen.

Der Wildgarten bietet schon jetzt ein attraktives Wohnangebot für neue Meidlinger (Wilfried Zankl)

Auf den Bauplätzen 3, 12, 14 und 15 entstehen insgesamt 157 Mietwohnungen in monolithischer Ziegelbauweise. 160.000 Wienerberger Ziegel wurden innerhalb eines Jahres von GERSTL Bau gemauert. Die Fertigstellung ist für Ende 2024 geplant. „Mit den Bauplätzen 3, 12, 14 und 15 errichtet die ARE die letzten Wohneinheiten im Wildgarten – dann ist das Quartier komplett. Die insgesamt 14 Gebäude werden in nachhaltiger, monolithischer Ziegelmassivbauweise errichtet. Das Projekt ist bereits mit klimaaktiv Silber vorzertifiziert. Läuft weiterhin alles nach Plan, sind die 157 Mietwohnungen und der Wildgarten in seiner Gesamtheit Ende 2024 fertiggestellt“, sagt Gerd Pichler, Leiter der ARE Projektentwicklung.

„Mit dem bevorstehenden Abschluss des Wildgartens ist ein bedeutendes Vorhaben für den Bezirk gelungen – ein Projekt dieser Größenordnung wird es in Meidling künftig wohl lange nicht mehr geben. Der Wildgarten bietet schon jetzt ein attraktives Wohnangebot für neue Meidlinger und noch mehr mit dem Abschluss der Arbeiten Ende des Jahres am letzten Bauplatz der ARE“, sagt Bezirksvorsteher Wilfried Zankl.

Weltrekord im Ziegelmassivbau

Die von schneider+schumacher Architekten geplanten Wohnhäuser – von zwei bis maximal acht Geschoßen – werden insgesamt 157 Mietwohnungen beherbergen. Alle 14 Gebäude werden in nachhaltiger, monolithischer Ziegelmassivbauweise mit Stahlbetondecken errichtet. Herkömmliche Vollwärmeschutzsysteme mit erdölbasierten Produkten werden so vermieden. Dabei entstehen in Kooperation mit Wienerberger im Wildgarten die weltweit ersten zwei Gebäude mit acht Vollgeschoßen in monolithischer Ziegelbauweise mit integrierter Wärmedämmung, bei dem die Tragstruktur oberirdisch komplett mit keramischem Mauerwerk ausgeführt wird.

Aber nicht nur die Bauweise ist nachhaltig: Jeder der vier Bauplätze erhält eine eigene Photovoltaikanlage, um einen Teil des benötigten Stromes autark zu produzieren. Die Wärme wird über die Bauteilaktivierung – also über eine in die Betondecke integrierte Heizung – abgegeben. Durch die gute Speicherfähigkeit von Beton kann so der Energiebedarf gesenkt werden.

Sämtliche Flachdächer werden mit Gräsern und Kräutern begrünt und bieten neben den Grünflächen zwischen den Gebäuden auch Insekten einen Lebensraum und Nahrung. Fledermäuse können in Nistkästen an den Fassaden einen Unterschlupf finden. Das Projekt ist bereits mit klimaaktiv Silber vorzertifiziert.