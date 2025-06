Vorbeischauen: Im Wildgarten wird jetzt Fest gefeiert

Kurz vor den großen Sommerferien, am Sonntag, 22. Juni, findet neu ausgeweitet auf das gesamte Areal des Wildgarten das mittlerweile 4. Grätzlfest statt. Alle Wiener sind herzlich eigeladen mitzufeiern!

Der noch relativ junge Wildgarten am Rosenhügel in Meidling ist eines der innovativsten Stadtquartiere Wiens. Und er steht schon in vollster Blüte. Auf etwa 11 Hektar wohnen die Bewohner mit der Natur nachbarschaftlich und doch städtisch. Es wurde großes Augenmerk auf nachhaltiges Bauen und Nachbarschaft gelegt. Der Wildgarten zeichnet sich darüberhinaus durch vielfältige Wohnformen und großzügige gemeinschaftliche Freiräume aus.

Wer sich selbst ein Bild davon und das zugleich mit einem großen Fest verbinden möchte, hat am 22. 6. ab 14 Uhr die perfekte Gelegenheit dazu. Lädt der Quartiersentwickler ARE – Austrian Real Estate doch gemeinsam mit den Bewohnern zum großen Grätzlfest. Es wartet ein Erlebnis für die ganze Familie. Es wird viele Stationen mit einem bunten Programm von Chorgesang und Historischem Tanz bis zur Zirkusakrobatik geben. Außerdem warten jede Menge kulinarische Köstlichkeiten.

Das gesamte Programm hier aufzuführen würde den Rahmen sprengen, aber ein paar Highlights seien schon verraten:

WILLDA Bar

Kaffee und Kuchen

14–17 Uhr

Mona-Lisa-Steiner-Weg 12 (CoWorking Wildgarten)

Paradeisa (https://paradeisa.at)

Verkostung vom Online Hofladen

14–17 Uhr

Mona-Lisa-Steiner-Weg 10 (vor Pizzeria Al Capriccio)

Open Stage Piano

Amina Atassi und andere Wildgarten-Talente

14–15 Uhr UND 15:30–16 Uhr,

Hainbuchenweg 3–7

Zirkus Circuelo

Jonglieren, Diabolo und Einrad Show

15–15:15 Uhr

Lore-Kutschera-Weg 9 (Bücherplatz)

Tombola Preisverleihung

18:30–19:15 Uhr

Mona-Lisa-Steiner-Weg 10

Soweit ein kleiner Vorgeschmack. Natürlich wartet noch viel mehr auf die zahlreichen Gäste – wie die zahlreichen Mitmach-Stationen, die vom Mitmachzirkus für Alle, überMommylicious Dance bis hin zu Tischtennis & Tischfußball für alle reichen.

Der Eintritt ist selbstverständlich frei und das gesamte Programm gibt es auf www.willdawohnen.at/events/graetzlfest2025