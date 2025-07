Im Wildgarten ist jeder eingeladen, die Stimme zu erheben

Im Stadtquartier Wildgarten trifft sich seit vier Jahren ein Nachbarschaftschor, der wöchentlich singt und regelmäßig auftritt. Im Sommer und September gibt es „offene Proben“, bei denen jeder begeisterte Sänger herzlich willkommen ist.

Auf dem Rosenhügel, einem Ausläufer des Wienerwaldes im 12. Bezirk, entsteht liegt Wiens erstes Wohnquartier in einem Wildgarten. Auf etwa 11 Hektar leben 2.300 Menschen mit der Natur nachbarschaftlich und doch städtisch. Besonders beeindruckend in diesem Stadtquartier ist das umfangreiche Angebot an nachbarschaftlichen und kulturellen Angeboten – eines davon ist der Wildgarten Chor.

“Ein Nachbarschaftschor in einem städtischen Bereich voller Neubauvierteln – neben dem Wildgarten ist Atzgersdorf fußläufig erreichbar – ist eine erwünschte Ergänzung des lokalen Kulturangebotes, insbesondere für Menschen, die niederschwellige Möglichkeiten der eigenen kulturellen Aktivität suchen, darstellt.”, so Chorleiter Georg Traska.

Jetzt mitsingen

Das musikalisches Programme ist offen. Es reicht von Renaissance bis Pop und aus verschiedenen Kulturräumen, in verschiedenen Sprachen. Neue Sänger und solche die es noch werden wollen sind jederzeit herzlich willkommen. “Im Sommer und September haben wir „offene Proben“, wo jeder schnuppern kommen kann und wir noch nicht gezielt an einem Programm arbeiten.”, so Traska. Die nächsten Gelegenheiten dafür sind am 16.7.25 und6.8.25 jeweils von18 bis 20 Uhr, im Silberlindenweg 4, 1120 Wien.

Wer gerne vorbeischauen möchte: “Geht in den Garten, vorbei an der Sandkiste, die kleine Stiege rauf auf die große Terrasse und dann die große Stiege runter ins Souterrain – im Sommer schön kühl.”

Interessierte können den Chor über die Webseite https://wildgartenchor.wordpress.com/ kontaktieren.