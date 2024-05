Meidling: Der Mai wird im Gleis//Garten gefeiert

Das Sprichwort sagt: Alles neu macht der Mai. Und in dem Zusammenhang: Erstmals lädt man heuer am 04.05.2024 in den Gleis//Garten (12., Eichenstrasse 2) zu einem unvergesslichen Maifest.

Gemeinsam mit der Trachtenkapelle „Alpenklang“ und der Volkstanzgruppe „Dirndldrahra” wird der traditionelle Brauch des Maibaum-Aufstellens zelebriert und mit einem bunten Programm voller Musik, Tanz und guter Laune gefeiert.

Der Tag im Überblick:

11:00 Uhr: Frühschoppen und zünftige Blasmusik mit der Trachtenkapelle Alpenklang

Frühschoppen und zünftige Blasmusik mit der Trachtenkapelle Alpenklang 12:00 Uhr: Frisch gezapftes Bier vom Fass beim traditionellen Holzfass-Anstich

Frisch gezapftes Bier vom Fass beim traditionellen Holzfass-Anstich 13:00 Uhr & 15:00 Uhr: Mitreißende Volkstanzaufführungen der Gruppe “Dirndldrahra”

Mitreißende Volkstanzaufführungen der Gruppe “Dirndldrahra” 17:00 Uhr & 18:00 Uhr: Exklusive Bierführung durch die Vienna KRAFT Brauerei (limitierte Plätze, Anmeldung am Infopoint)

Ein Fest für die ganze Familie

Der Gleis//Garten bietet den perfekten Rahmen für einen gemütlichen Tag mit Freunden und Familie. Neben dem abwechslungsreichen Programm könnt ihr euch auf köstliche Speisen und Getränke freuen und jetzt auch im Garten genießen.

Freier Eintritt und keine Reservierungen notwendig.

Weitere Informationen und Anmeldung zum Event:

Website des Gleis//Gartens: https://www.gleisgarten.com/events/maifest