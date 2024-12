Meidling: Im Gleisgarten wird Silvester zum Feier-Tag

Der Gleis//Garten, Wiens erste Foodhall, bietet in den letzten Dezembertagen eine Reihe von kostenlosen Events, die für unvergessliche Momente sorgen werden.

Ob ausgelassene Partystimmung, kreative Bastelaktionen oder besinnliche Musik – im Gleis//Garten in der Eichenstrasse 2 im 12. Bezirk kommt vor dem Jahreswechsel jeder auf seine Kosten. Von Ugly-Sweater-Party und Pre-Silvester Blinddates bis Glücksbringer basteln, ist für alle etwas dabei. Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit kulinarischen Genüssen, das den Übergang ins neue Jahr zu einem unvergesslichen Erlebnis macht.

Hier eine kleine Vorschau:

Ugly-Sweater-Party am 28. Dezember

Für alle, die noch einen Ugly Christmas Sweater verstaubt im Schrank liegen haben, gibt es nun einen guten Grund, diesen wieder hervorzuholen. Der Gleis//Garten lädt ein zur ultimativen Ugly Sweater Party. Je auffälliger, kreativer oder witziger der Weihnachtspullover ist, desto besser – ausgefallene Modelle sind ausdrücklich erwünscht. Bei stimmungsvoller Weihnachtsatmosphäre (vielleicht zum letzten Mal in dieser Saison) wird in den schrägsten Pullovern gefeiert und Glühwein genossen werden. gleisgarten.com/events

Live-Musik am 29. Dezember

Um die besinnliche Stimmung noch ein wenig länger zu genießen, lädt ein entspannter Nachmittag mit musikalischer Begleitung des amerikanischen Singer-Songwriters Tim Tercero ein. Seine Musik – eine Mischung aus Folk, Indie und Soul – verbindet fesselndes Storytelling mit roher Emotion. Tercero hat sowohl in intimen Locations in den USA als auch auf großen Bühnen in Deutschland und Österreich gespielt. Nun gibt es die Gelegenheit, ihn live im Gleis//Garten zu erleben. Freier Eintritt und weitere Informationen. gleisgarten.com/events

Pre-Silvester Blinddate am 30. Dezember

Für alle, die an Silvester noch auf der Suche nach einer netten Begleitung sind, bietet der Gleis//Garten am Tag vor Silvester die perfekte Gelegenheit, Gleichgesinnte zu treffen. Mit einem bunten Blind Date Glas von der Bar kann man Interesse an offenen Gesprächen signalisieren. Wer mutiger ist, kann direkt in der Kennenlern-Ecke ins Gespräch kommen und neue Bekanntschaften schließen. Ein entspanntes, zwangloses Treffen, das den Weg zu einer fröhlichen Silvesterfeier ebnet. gleisgarten.com/events

Kinderprogramm: Glücksbringer basteln am 31. Dezember

An Silvester sind alle kleinen Künstler herzlich eingeladen, ihre Kreativität auszuleben und Neujahrs-Glücksbringer zu basteln! Das Kinderbasteln findet im Rahmen des WIENXTRA-Kinderaktiv-Programms statt. Ab 14 Uhr erwartet die Kinder im Gleis//Garten ein kreativer Nachmittag, bei dem sie mit einer Vielzahl an Materialien und Werkzeugen ihre eigenen Glücksbringer gestalten können. Vom farbenfrohen Hufeisen bis hin zu symbolischen Neujahrs-Schmuckstücken. gleisgarten.com/events

All Day Silvester Party

Keine Lust, den ganzen Tag auf den Jahreswechsel zu warten? Dann ist das „All Day Silvester“ im Gleis//Garten genau das Richtige! Von 14 bis 2 Uhr wird der Jahresausklang gefeiert- mit stündlichen Countdowns aus allen Ecken der Welt, die auf der XXL-Leinwand übertragen werden.

Für die Durstigen gibt es das „All you can drink“-Special (14-24 Uhr):

Bier Flatrate: 49€/Person (inkl. aller Biere)

Sip & Celebrate Flatrate: 69€/Person (inkl. Biere, Weißwein, Spritzern, Prosecco, Hauswein)

Ab 6 Personen gibt es zusätzlich zur Flatrate eine Flasche Prosecco für den Mitternachtsanstoß! (nur mit Reservierung unter feiern@gleisgarten.com) Außerdem wartet ein Mitternachtsspecial, damit niemand hungrig ins neue Jahr rutscht. Kommt vorbei und feiert mit! gleisgarten.com/events

Neujahrskonzert und Katerfrühstück

Das neue Jahr beginnt im Gleis//Garten mit einem exklusiven Katerfrühstück, begleitet von einer Live-Übertragung des Neujahrskonzerts. Am 1. Januar, von 11 bis 24 Uhr, kann man den Neujahrstag mit einem „Katerfrühstück“ genießen – der perfekten Mahlzeit nach einer langen Nacht. Von 11 bis 12 Uhr gibt es zudem das Reparatur-Seidl (Konterbier) mit 20% Rabatt an der Bar, um den Kater schnell zu vertreiben. gleisgarten.com/events