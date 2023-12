Wunsch ans Christkind: Bitte ein Erdmännchen

Gleich vorab: Zu Weihnachten verschenkt man keine Tiere. Es sei denn es handelt sich um eines aus dem Tiergarten Schönbrunn!

Originelle Weihnachtsgeschenke zu finden, ist oft gar nicht so einfach. Ein Erdmännchen unter dem Christbaum wäre auf jeden Fall ein Geschenk mit viel Herz. Diese quirligen Tiere aus dem Tiergarten Schönbrunn kann man verschenken – zwar nicht in echt, aber symbolisch. „Eine Patenschaft unterstützt unsere tägliche Arbeit im Tiergarten, die Pflege und Versorgung der Tiere sowie unsere Artenschutzarbeit weltweit“, so Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck. Ob Würfelnatter, Südlicher Hornrabe oder Roter Panda: Bei einer Auswahl von rund 650 Tierarten ist für jeden etwas dabei.

© Tiergarten Schönbrunn

Einige Tierarten, wie die Mähnenspringer, die Blauen Haarquallen oder die Springtamarine, haben noch gar keine Paten. Hering-Hagenbeck: „Hier freuen wir uns besonders, wenn jemand eine Patenschaft übernimmt oder verschenkt.“

Vier Paten-Pakete zur Auswahl

Erdmännchen zählen aufgrund ihres aufgeweckten Verhaltens zu den beliebtesten Patentieren im Tiergarten. „Während die übrigen Gruppenmitglieder nach Nahrung suchen, hält immer mindestens ein Erdmännchen Ausschau nach Gefahr oder vielleicht nach dem nächsten Tierpaten?“, schmunzelt Lena Stolz, Ansprechperson für Patenschaften im Tiergarten.

Es gibt vier Patenschaftspakete. Das Einstiegspaket beginnt bei fünf Euro pro Monat. Abhängig vom gewählten Paket erhalten die Paten verschiedene Extras, von einer personalisierten Urkunde bis hin zu Einladungen zu exklusiven Veranstaltungen. Die Pakete haben eine Mindestlaufzeit von 12 Monaten. Die Preise für die verschiedenen Pakete sind für jede Tierart gleich. Egal, wie beliebt sie ist. Denn auch in der Wildbahn ist jede Art gleich wichtig.

Zur Vorweihnachtszeit sind alle Patenschaftsurkunden im weihnachtlichen Design inklusive einem A5-Artenschutzkalender – perfekt als Geschenk!

TIPP: Patenschaften, die bis 17. Dezember online unter www.zoovienna.at/patenschaften abgeschlossen werden, kommen rechtzeitig unter dem Weihnachtsbaum an.