Mionetto setzt neue Maßstäbe im Aperitif-Bereich

Mionetto, eine der führenden Marken im Bereich Prosecco, präsentiert mit Stolz zwei innovative Produkte, die den Aperitif-Markt revolutionieren sollen: den „Mionetto Aperitivo“ und den „Mionetto Aperitivo Alkoholfrei“.

Diese neuen Kreationen bieten eine moderne Interpretation des klassischen Aperitifs und versprechen, den Trend rund um den beliebten „Spritz“ neu zu definieren. Ob mit Alkohol oder ohne, Mionetto sorgt für ein einzigartiges Geschmackserlebnis, das perfekt auf den Genuss von „la dolce vita“ abgestimmt ist.

Die Bedeutung des Aperitivos – Mehr als nur ein Getränk

Der Aperitivo ist weit mehr als ein einfacher Drink; er steht für eine ganze Lebensart, die Menschen in entspannter Atmosphäre zusammenbringt. Insbesondere in Italien, dem Ursprungsland dieser Tradition, ist der Aperitif ein fester Bestandteil der Kultur und symbolisiert den Übergang vom Alltag in den Feierabend. Mionetto greift diese Tradition auf und bringt mit seinen neuen Aperitivo-Varianten frischen Wind in die Aperitif-Kultur.

La Dolce Vita-Geschmackserlebnis – mit oder ohne Alkohol

Die neuen „Mionetto Aperitivo“ und „Mionetto Aperitivo Alkoholfrei“ werden nach einer exklusiven, original italienischen Rezeptur hergestellt. Diese vereint zu 100% natürliche Aromen, darunter die Süße der roten Orange, die subtile Würze von Lakritze, die erfrischende Säure von Zitrusfrüchten und die Bitternoten ausgewählter Botanicals und Orangen. Diese harmonische Mischung macht die Produkte zu einer idealen Basis für den perfekten Spritz. Besonders in Kombination mit dem Mionetto Prosecco DOC Treviso Brut oder der alkoholfreien Alternative Mionetto 0,0% entfalten sich die Aromen zu einem unvergleichlichen Geschmackserlebnis, das den typisch venezianischen Spritz-Geschmack widerspiegelt.

Vielseitige Spritz-Varianten für jeden Geschmack

Ganz nach dem Motto „Prendiamo un aperitivo!“ (dt. „Lasst uns einen Aperitif trinken!“) können Genießerihren Mionetto Spritz individuell gestalten – ob klassisch, mit wenig Alkohol oder ganz ohne. Die neuen Produkte bieten die Flexibilität, den Spritz nach den eigenen Vorlieben zu genießen, und eröffnen damit eine Vielzahl an Möglichkeiten, den Aperitif-Moment zu zelebrieren.

Verfügbarkeit und Preis

Die neuen Aperitif-Varianten von Mionetto sind ab August im ausgewählten Handel, in der Gastronomie sowie im Online-Shop unter www.mionetto.at erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) für eine Einzelflasche „Mionetto Aperitivo“ oder „Mionetto Aperitivo Alkoholfrei“ liegt bei 13,99 Euro.

„Unser Ziel war es, den perfekten Spritz-Genuss im Sinne von ‘la dolce vita’ zu ermöglichen und die Tradition des Aperitifs modern zu interpretieren. Mit ‘Mionetto Aperitivo’ und ‘Mionetto Aperitivo Alkoholfrei’ in Kombination mit Mionetto Prosecco DOC Treviso Brut oder Mionetto 0,0% bieten wir vielfältige Spritz-Varianten mit individuell variierbarem Alkoholgehalt und schaffen ein köstliches Geschmackserlebnis nach venezianischer Art.“ Philipp Gattermayer Geschäftsführer von Henkell Freixenet Austria

Inspiriert von der Tradition des beliebten venezianischen Spritz-Rituals empfiehlt Mionetto Prosecco folgende Zubereitungen:

„Mionetto Aperitivo Spritz“ – Original Eiswürfel in ein Glas füllen

2 Teile Mionetto Aperitivo hinzufügen

Mit 3 Teilen Mionetto Prosecco DOC Treviso Brut aufgießen

Einen Schuss sprudelndes Mineralwasser dazu geben

Mit Orangenscheibe garnieren, umrühren und genießen

„Mionetto Aperitivo Spritz“ – Wenig Alkohol Eiswürfel in ein Glas füllen

2 Teile Mionetto Aperitivo Alkoholfrei* hinzufügen

Mit 3 Teilen Mionetto Prosecco DOC Treviso Brut aufgießen

Einen Schuss sprudelndes Mineralwasser dazu geben

Mit Orangenscheibe garnieren, umrühren und genießen!



*Alkoholfreie Basis zum Mischen von Cocktails