Mit dem Schiff in die Wachau zur Marillenblüte

Im Moment verwandelt sich die Weltkulturerbe-Region Wachau in ein atemberaubendes rosaweißes Marillenblütenmeer. Die MS Dürnstein legt mit bester Aussicht auf das Frühlingsspektakel und feinsten Marillenschmankerln ab.

Die DDSG Blue Danube läutet die prachtvolle Frühlingssaison in Niederösterreich ein! Die Wachauer Marillenblüte ist ein beeindruckendes Naturschauspiel, das jedes Jahr tausende Besucher in die Region lockt. Aufgrund des sehr milden Winters zeigen sich über 100.000 Marillenbäume bereits drei Wochen früher als üblich in ihrem einzigartigen Blütenkleid. An den Wochenenden vom 16. bis 17. März sowie vom 23. bis 24. März 2024 kann das Naturspektakel von der blauen Donau aus an Bord der MS Dürnstein bestaunt werden – auf Wunsch begleitet von einem kulinarischen Verwöhnprogramm.

„Von Bord des Ausflugsschiffs aus eröffnet sich der unvergleichliche Panoramablick auf das UNESCO-Weltkulturerbe Wachau, eingehüllt in ein prachtvolles rosaweißes Blütenmeer. Ein Erlebnis fernab von Stress und Stau“, so Geschäftsführer Wolfgang Fischer.

Das exklusive Ausflugsangebot umfasst die Schiffsrundfahrt ausgehend von Krems sowie kulinarische Gaumenfreuden mit Marillen-Highlight. Passagiere dürfen sich auf Weingartenknoblauch-Kerbelvelouté mit knusprigen Nussbrotchips als Vorspeise freuen, gefolgt von Tramezzini vom Milchkalb mit jungem Gemüse und Pommes Gratin. Abgerundet wird das dreigängige Menü mit Vanille Dacquoise und weißem Mocca-Mousse mit Mandelmilch, Dörrmarille und Marillensorbet. Das Kombiticket samt Kulinarik gibt es zu einem Preis von 56 Euro pro Person. Eine einfache Schifffahrt kostet 28 Euro (Einzelfahrt) oder 34 Euro (Hin- und Retourfahrt).

Weitere Informationen sowie Tickets gibt es auf https://ddsg-blue-danube.at/linienschifffahrt-wachau/marillenbluete