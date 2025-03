Mitmach-Aktion in Mödling: „150 Hände malen“ am Schrannenplatz

Anlässlich des Jubiläumsjahres 150 Jahre Stadt Mödling veranstaltet der Mödlinger Künstlerbund am 15. März eine einmalige Mal-Mitmachaktion für alle.

Der Schrannenplatz wird von 10 bis 13 Uhr in den Montmartre von Mödling verwandelt. Mitgliedes des Künstlerbundes werden rund um das Rathaus malen und sich dabei über die Schulter schauen lassen. Außerdem sind alle eingeladen, sich ebenfalls vor Ort künstlerisch zu betätigen und einige Gemeinschaftswerke entstehen zu lassen.

Kultur-Stadtrat Stephan Schimanowa ist schon gespannt auf die Werke, die vor Ort entstehen und hofft auf rege Teilnahme: „Es ist eine tolle Idee, die Kunst in den öffentlichen Raum zu verlegen und alle mitwirken zu lassen!“ Eine Kinderstation für die Kids gibt es ebenfalls, bei Schlechtwetter findet die Aktion in der Sala Terrena in der Pfarrgasse 9 statt.

Die Werke, die bei der Aktion „150 Hände malen“ entstehen, werden dann ab 20. März bei der Ausstellung „Mödling und seine Menschen“ in der Sala Terrena zu sehen sein. Außerdem sind Werke von Mit Werken von Isabel Breininger, Jana Chudoba, Gerda Demel, Thomas Engl, Otto Husinsky, Susanna Illiewich, Sonja Krainz, Susanna Kroll, Jakob Kohlmayer, Veronika Matzner, Eva Meloun, Sigrid Ofner, Sabine I. Weinert und Natascha T. Walker zu sehen.

Die Vernissage ist am 20. März um 19 Uhr, die Ausstellung in der Folge von 21. bis 23. März, jeweils von 15 bis 18 Uhr geöffnet.

Linktipps: www.mkb.at,

www.moedling.at/150_Jahre_Stadt_Moedling