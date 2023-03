„Mitten in Hernals“ spielte für TV-Film eine wichtige Rolle …

Eine ganze Woche lang war eine große Filmcrew im Bereich Pezzlgasse, Gschwandnergasse, also mitten in Hernals, für die ORF-Produktion „Zwei gegen die Bank“ unterwegs. Prominent besetzt mit Caroline Peters und Daniela Golpashin. Während der gesamten Drehzeit nützte die Filmcrew die Räumlichkeiten des Vereines „Mitten in Hernals“ in der Gschwandnergasse 59 als Stützpunkt, wo sie auch ihre Mahlzeiten einnahm, die in einem mitgebrachten Kantinenwagen eigens gekocht wurden. Clara Stern ist die Regisseurin der TV-Produktion.

Spannend

Bei „Zwei gegen die Bank“ geht es um zwei Frauen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, es geht um veruntreutes Geld, eine gewissenlose Chefin und einen korrupten Ex-Polizisten: Eine ereignisreiche Taxi-Fahrt durch das nächtliche Wien nimmt ihren Anfang, wenn ­Caroline Peters und Daniela Golpashin zur Hochform auflaufen. Zu sehen wird die ORF-Produktion für Fernsehzuschauer allerdings leider erst

in einigen Monaten sein.