mjam ist Partner der Erste Bank Open 2022

Erstmalig Essenszustellung während des gesamten Turniers möglich – mjam liefert Bestellungen direkt an den Sitzplatz in der Stadthalle! Von vegan bis herzhaft wird alles blitzschnell am Sitzplatz.

Als offizieller Partner der Erste Bank Open präsentiert mjam 2022 eine Neuheit in Österreich: die Essenszustellung direkt an den Sitzplatz oder “In-Seat-Delivery” während des Tennisturniers in der Wiener Stadthalle. mjam COO Alexander Gaied dazu: “Neu ist, dass wir nicht nur in der Satzpause, sondern während des gesamten Spiels zustellen – und zwar innerhalb von Minuten. Das hat es bis dato in Österreich noch nicht gegeben.” Die Auswahl reicht von vegan über herzhaft und süß bis hin zu Getränken, die alle blitzschnell direkt an den Sitzplatz in der Stadthalle geliefert werden. Ausgenommen sind nur Sitzplätze im Parterre.

Möglich ist die Bestellung über die mjam App, in der ausschließlich die in der Stadthalle ansässigen Gastronomiestände angezeigt werden. Darüber freut sich auch Turnierdirektor Herwig Straka: “Innovation ist eines unserer Steckenpferde, daher sind wir jedes Jahr bestrebt, unseren Fans etwas Neues zu bieten.”

In der Wiener Stadthalle wird die übliche Fahrzeit der mjam Riderinnen und Rider somit zur flotten “Gehzeit”. Die durchschnittliche Zustellung vom Gastronomiestand zum Sitzplatz beträgt in etwa fünf Minuten. Abzuwarten bleibt, ob auch die Spieler vom Angebot Gebrauch machen werden und sich etwas auf den Platz liefern lassen. Erwartet werden heuer neben dem österreichischen Tennisstar Dominik Thiem, der nach drei Jahren sein Stadthallen-Comeback feiert, fünf Top-Ten-Asse bzw. acht Spieler aus dem Kreis der 15 besten Tennisspieler der Welt.

Was hungrige Fans bestellen können? Von österreichischer Küche bis hin zu veganen Schmankerln ist alles dabei:

Gourmet (Getränke)

Charlie’s Food Bar (Burger, Wraps und Mohnnudeln)

Speck Lehner (Speckspezialitäten, Weckerl und Hot Dogs sowie Schilcher)

Leberkas-Pepi

Die Pflanzerei (vegane Leberkäse-Semmerl)

I Eat Vienna (Streetfood mit Tafelspitz)

An den Gastronomie Ständen sind mjam Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einsatz, die sich um die korrekte Zustellung kümmern – diesmal ohne Fahrrad.