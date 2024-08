Model-Träume werden wahr: Casting für Milano Fashion Week

Einmal bei einer der größten und wichtigsten Modewochen der Welt als Model zu laufen? Dieser Traum kann am 10.08. für österreichische Models wahr werden! Im Urbans Lounge Restaurant (10., Antonie-Alt-Gasse 2) ein offizielles Casting dafür statt.

Anzeige

Die Milano Fashionweek gehört mit den Modewochen in Paris und New York zu den wichtigsten und vor allem größten der Welt. Jedes Jahr laufen bei diesen Top-Fashionweeks nur einige wenige Models aus Österreich, in den letzten Jahren waren davon die Meisten von der Agentur 1st Place Models, die der gebürtige Österreicher Dominik Wachta gegründet hat. Auch dieses Jahr hat die spanisch-amerikanische Agentur fünf Models sowohl im fixen Modelpool bei der Milano Fashionweek als auch fünf Models im fixen Pool der Paris Fashionweek.

Dennoch ist dieses Jahr etwas anders: 1st Place Models hat seit diesem Jahr eine offizielle Kooperationsvereinbarung mit einer der Veranstalterinnen der Mailänder Modewoche und wird einen eigenen Showblock im offiziellen Programm gestalten. Für diesen Showblock hat die Agentur Mitspracherecht bei der Auswahl der Models und Designer.

Unter den fünf Designern, die der Vorarlberg-stämmige Wiener Modelmanager Dominik Wachta nominiert, befinden sich einige der besten Designern Österreichs: die Wienerin Julia Lara König (Haute Couture Award Austria Siegerin), die Steirerin Christa Franz, der Oberösterreicher Emanuel Burger, die Wienerin Gayane Geghiazaryan und ihr Label Gaya Couture sowie der gebürtige Steirer Manuel Essl, der seit kurzem in Wien seine neue Heimat gefunden hat. Noch nie waren soviele Modemacher made in Austria bei einer der Top 3 Modewochen gleichzeitig vertreten, ein echter Rekord!

Jetzt bewerben

Weibliche Models, die noch bei der diesjährigen Milano Fashionweek teilnehmen wollen, die über 1,70 m groß und zwischen 14 und 25 Jahren alt sind, können sich mit dem Betreff “Fashionweek” unter scouting@1stplacemodels.com bewerben. Die besten Bewerberinnen werden zum Live-Casting ins Urbans Lounge Restaurant geladen und stellen sich der Jury rund um Zoran Kalabić, Julia Lara König, Manuel Essl, Gayane Geghiazaryan (Gaya Couture) und Christa Franz. Emanuel Burger und Beautysalon-Besitzerin Adriana Lushezy besitzen bei der Vorauswahl Mitspracherecht.

Den ausgewählten Models werden die Flüge und Unterkünfte bezahlt und sie erhalten eine Gage für die Teilnahme an der hochkarätigen Modewoche. Der Austro-Showblock findet am 18.09.2024 in einem historischen Mailänder Palais statt.

Nähere Infos gibt es auf dem Instagram-Kanal der Agentur