Mögliche Entführung: Zeugen dringend gesucht!

Einem Serben war in Wien ein Kleinkind aufgefallen, das einem vermissten Mädchen aus seinem Heimatland stark ähnelt. Er alarmierte die Behörden. Es laufen Ermittlungen wegen des Verdachts auf Kindesentführung.

Am Abend des 30. März wurde der Zeuge bei der Straßenbahnhaltestelle „Schottenring“ auf das Kind in Begleitung von zwei erwachsenen Frauen aufmerksam. Er filmte die Personengruppe mit seinem Handy. Nach Sichtung des Bildmaterials durch Angehörige geht man davon aus, dass es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um das besagte Mädchen aus Serbien handeln könnte.

Verdacht der Kindesentziehung

Der Mann stellte sein Video umgehend den serbischen Behörden zur Verfügung. Nach der Identifizierung des Mädchens durch seine Verwandten wurde die österreichische Polizei eingeschaltet, die jetzt nach dem Kind und den beiden Frauen wegen Verdachts der Kindesentziehung fahndet. Die Personen selbst oder Zeugen, denen die Frauen sowie deren Aufenthaltsort bzw. der Aufenthaltsort des Kindes bekannt sind, werden dringend ersucht, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-33800 oder in jeder Polizeidienststelle erbeten.