Mordserie an „Sandlern“: Schutzraum nachts geöffnet

„Derzeit braucht es rasche Unterstützung gegen tätliche Angriffe. Daher habe ich den Fonds Soziales Wien beauftragt, unmittelbare Hilfe über das bestehende Angebot hinaus anzubieten“, erklärt Sozialstadtrat Peter Hacker. Neben den bereits laufenden Sofortmaßnahmen in der Wiener Wohnungslosenhilfe werden zusätzliche Betreuungsangebote geprüft.

Sofortmaßnahme durch FSW Obdach

In der aktuellen Situation schafft der Fonds Soziales Wien (FSW) gemeinsam mit FSW Obdach einen zusätzlichen Schutzraum für unterstandslose Menschen für die Abend- und Nachtstunden. Im Obdach Josi bei der U6-Station Josefstädter Straße gibt es neben dem Tagbetrieb bis auf Weiteres nun auch nachts die Möglichkeit, sich in den Räumen aufzuhalten. Der Nachtbetrieb bietet einen Schutzraum mit einer Kapazität für bis zu 50 Personen.

„Noch nie dagewesene Situation“

„Wir haben binnen kürzester Zeit Nachtdienste mit Mitarbeiter besetzen können. Es ist für uns in der Wohnungslosenhilfe eine noch nie dagewesene Situation, Tageszentren auch nachts öffnen zu müssen. Aber es ist für uns eine Selbstverständlichkeit in der jetzigen Lage rasch Hilfe anzubieten“, betont Barbara Trsek, Bereichsleitung FSW Obdach. „Weitere Sofortmaßnahmen werden vom Fonds Soziales Wien und unseren Partnerorganisationen derzeit geprüft“, so Markus Hollendohner, Leiter der Wiener Wohnungslosenhilfe im FSW.

Schon zwei Todesopfer zu beklagen

Die Angriffsserie auf Obdachlose begann am 12. Juli. Damals wurde am Handelskai in der Brigittenau ein 56-jähriger Mann erstochen aufgefunden. Mittlerweile forderten die Attacken bereits zwei Todesopfer, eine Frau überlebte schwer verletzt. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Sachdienliche Hinweise werden telefonisch – auch anonym – im LKA Wien unter der Telefonnummer 01/31310/33800 entgegen genommen.