Insel der Vielfalt: Das Donauinselfest macht’s möglich

Vom 20. bis 22. Juni 2025 verwandelt sich die Donauinsel wieder in den pulsierenden Schauplatz des größten Freiluft-Festivals Europas.

Mit einem MEHR an Programm und Vielfalt auf 16 Bühnen verspricht das 42. Donauinselfest unvergessliche Momente – und das alles bei freiem Eintritt. Unter dem Motto „Deine Insel. Echte Momente“ stehen dieses Jahr nicht nur Musik und Unterhaltung, sondern auch Demokratie und Inklusion im Fokus.

Wien feiert: Ein Jahr voller Jubiläen und demokratischer Werte

Das Jahr 2025 ist für Österreich ein ganz besonderes: 80 Jahre Republik, 70 Jahre Staatsvertrag und 30 Jahre EU-Mitgliedschaft sind Meilensteine, die gebührend gefeiert werden. Als europäische Demokratiehauptstadt nimmt Wien diese Anlässe zum Anlass, um mit dem Donauinselfest ein kraftvolles Zeichen für demokratische Werte zu setzen.

„Das Donauinselfest gehört allen Wienerinnen und Wienern – sie ist für jede und jeden ‘Meine Insel.’. Das Donauinselfest steht für unvergessliche Momente, die Menschen verbinden: ‘Echte Momente.’. Es verkörpert jene Werte, die Wien ausmachen: sozialen Zusammenhalt, gelebte Teilhabe, kulturelle Vielfalt und ein respektvolles Miteinander. Genau diese Werte sind auch die Grundpfeiler unserer Demokratie. Deshalb werden wir heuer – im demokratiepolitisch besonderen Jahr 2025, in dem Wien die europäische Demokratiehauptstadt ist – einen eigenen Demokratieschwerpunkt auf der Insel haben, bei dem sich die Besucherinnen und Besucher informieren, beteiligen und austauschen können.” Barbara Novak Landesparteisekretärin der SPÖ Wien

Demokratie erlebbar machen: Die neue Demokratieinsel

Erstmals wird eine Demokratieinsel als Bühne für den Austausch und die Beteiligung geschaffen. Mit zwei neuen Bühnen – einer Podcastbühne und einer BYD Karaoke Bühne – wird der Dialog gefördert. Während namhafte Podcaster*innen über Themen wie Demokratie, Wien und Musik sprechen, können Besucherinnen aktiv mitdiskutieren. Gleichzeitig bietet die Karaoke-Bühne Raum für spontane Talentshows und Unterhaltung.

Für alle Generationen: Ein Festival für Jung und Alt

Das Donauinselfest ist ein Ort der Begegnung, der Generationen verbindet. Senior*innen stehen 2025 besonders im Mittelpunkt. Neben einem speziellen Buddy-System, das unterstützte Anreisen ermöglicht, bringen Konzerte in den „Häusern zum Leben“ bereits vorab Festivalstimmung in Wiener Pensionistenwohnhäuser. Highlights für ältere Besucher*innen sind etwa Country-Musik im ORF III Kulturzelt und ein Frühschoppen auf der Schlager- & Austrohits-Bühne.

Inklusion im Mittelpunkt: Musik und Sport für alle

Inklusion wird auf dem Donauinselfest großgeschrieben. Nach dem Erfolg im Vorjahr wird das Inklusionskonzert auch 2025 fortgesetzt. Zusätzlich gibt es erstmals Gebärdendolmetsch auf der großen Festbühne, unterstützt von Partnerorganisationen wie FullAccess. Ein besonderes Highlight ist der Auftritt von DJ Artin, einem blinden DJ, der auf der Electronic Music Bühne performt.

Die Zusammenarbeit mit den Special Olympics bringt sportliche Aktivitäten wie Boccia und Cornhole auf die Insel und zeigt, wie gelebte Inklusion aussehen kann.

Bühne für Nachwuchstalente: „Rock The Island Contest“

Auch 2025 bleibt das Donauinselfest ein unverzichtbares Sprungbrett für den österreichischen Musik-Nachwuchs. Der Rock The Island Contest vergibt Auftrittsmöglichkeiten an sieben junge Acts, darunter auch einen speziellen Slot für einen Kids-Act. Für viele Künstler*innen ist das Festival der Beginn einer großen Karriere – eine Tradition, die weitergeführt wird.

Ein Fest für alle Sinne

Das Donauinselfest 2025 startet mit einem besonderen Pre-Opening am Donnerstagabend, den 19. Juni, in Kooperation mit der Wiener Volksoper. Auf die Besucher*innen warten außerdem Live-Aufzeichnungen beliebter Shows, Beachvolleyball-Turniere und YOGA by AuroraYoga.

Mit über 600 Stunden Programm und 16 Bühnen bietet das Festival ein Erlebnis für jede*n. Musik, Kultur, Sport und Information verschmelzen zu einem einmaligen Event, das Wien und seine Vielfalt feiert.