Es ist wieder Zeit für den Movemberlauf!

Der November steht bei vielerorts im Zeichen der Männergesundheit, so auch beim ASKÖ WAT Wien.

Dieser begeht den Movember mit dem Movemberlauf, der die Movember-Foundation Österreich unterstützt und gleichzeitig männerspezifische Gesundheitsthemen in den Fokus rückt. Heuer können am 19. November alle Lauf- und Nordic Walking Fans mit oder ohne Bart am Rundkurs im Helmut-Zilk-Park (1100) für die Männergesundheit laufen/walken und mehr Bewusstsein für Präventionsmaßnahmen schaffen. Da der Spaß im Vordergrund steht, laufen wir heuer in Teams mit bis zu vier Personen. Die Anmeldung läuft! Sichere deinem Team einen Startplatz unter time-now-sports.at

Infos zum Lauf:

Datum: Samstag, 19.11.2022

Startzeit: 10:30 bis 11:30

Modus: Teambewerb mit eigenen Startslots (4 Personen laufen gemeinsam)

Strecke: Rundkurs (Rundenlänge 1,1 km)

Bewerb 1: 3,3 km

Bewerb 2: 5,5 km

Alle Informationen gibt es unter www.movemberlauf.at