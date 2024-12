Von Elvis bis Eiskönigin: Die besten Musicals & Shows erleben

25 Jahre nach der Uraufführung: Das Erfolgs-Musical um die legendären Pilzköpfe kehrt zurück auf die Bühne

1960 schlossen sich vier junge Männer namens John, Paul, George und Ringo zu der Band „The Beatles“ zusammen. Es folgte ein Jahrzehnt, in dem die sogenannten „Fab Four“ Musikgeschichte schrieben und Hits für die Ewigkeit hinterließen. Bis heute sorgt ihre Musik noch weltweit für Euphorie. Die Musical-Biografie „all you need is love!” feierte im Jahr 2000 Weltpremiere auf der Seebühne am Chiemsee und begeisterte seitdem ein Millionenpublikum. Auf großer 25-jähriger Jubiläumstournee erzählt die Erfolgsproduktion die Geschichte der Beatles, angefangen von der Begleitband bis hin zum Weltruhm, und bringt den Zauber dieser Zeit zurück auf die Bühnen – u.a. am Mi. 29.01.2025 in die Wiener Stadthalle F.

„all you need is love! – Das Beatles-Musical“ präsentiert mit über 30 Hits alle unsterblichen Lieder der Fab Four live, begeisterte bei über 1.000 Vorstellungen bereits über eine Million Zuschauer in 14 Ländern und bringt den Zauber der Vergangenheit zurück in die Gegenwart. Die Künstler überzeugen nicht nur durch ihren professionellen Live-Gesang und die verblüffende Ähnlichkeit zu den vier Vorbildern aus Liverpool, auch ihr großes Schauspieltalent kommt in den wiederkehrenden Sprechepisoden und Kurzgeschichten zur Geltung. Authentische Kostüme und historische Videoeinspielungen machen die Illusion perfekt und versetzen das Publikum zurück in die 60er-Jahre. Mit Songs wie „Help“, „Love Me Do“, „Yesterday“ oder „Hey Jude“ verkörpert die Band „Twist & Shout“ aus Las Vegas die legendären Pilzköpfe so authentisch, dass die Atmosphäre wieder auflebt, mit der die Beatles die Massen einst in ihren Bann gezogen haben.

Termin: 29.01.2025 (20 Uhr) AT-Wien/ Stadthalle F

Tickets und Infos: bei allen bekannten Vorverkaufsstellen & unter www.beatles-musical.com