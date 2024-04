Musikprojekt „Higher Sound Species“ up & coming

Das freischaffende Musik- und Kunstprojekt “Higher Sound Species” ist ein vielfältiger Mix, welcher der Audience das Tor in das Paralleluniversum der Higher Sound-Saga eröffnet. Der Sound beschreibt den mystischen Pfad durch die tiefsten Landschaften und Räume unseres Bewusstseins, geprägt von rootigen Rub-a-Dub Riddims und Jungle Tunes.

Goa, Trance & Jazz Fusion

Gemeinsam produziert und umgesetzt mit @Disorder_AT (aka BernYard) verschmelzen die rollenden Vibrations von Gitarren (Ismael N. aka Dr. Afghan), Drums und Percussions (Samuel B. aka Session Brotha Sami) gemeinsam mit der berührenden Stimme Khira Ayers in einem eigenem Dub-Culture Style mit verträumten Jazz und Fusion-Elementen, welche von den Keyboard und Synth Sounds von Raphael G. (aka Rapha Cold-Burn) einen runden und organischen Sound verleiht bekommen, welcher stark inspiriert von der hypnotisierenden Wirkung elektronischer Goa Trance-Musik und Downtempo-Ambient-Räumen ist, zu einem psychedelischen Mix, welcher den Hörer:innen das Auge zu ihrem inneren Bewusstsein öffnen soll.

„…out in the darkest rooms of the atmosphere, a new form of life hasbeen discovered.„

Mehr Infos unter @highersoundspecies