„My Fair Lady – Das Musical“ im Sommer 2024 in Mörbisch

…mit Mark Seibert in der Hauptrolle.

2024 bringen die Seefestspiele Mörbisch unter dem Titel MY FAIR LADY –DAS MUSICAL eine aktualisierte Version dieses Stücks auf die beeindruckende Open-Air-Bühne, die sich in die pulsierende Weltstadt London verwandeln wird.

Zeitgemäße Aufmachung

Hier trifft Prof. Higgins (Mark Seibert) auf die aus armen Verhältnissen stammende Eliza Doolittle und macht es sich zur Aufgabe, sie in eine feine Dame zu verwandeln. So weit, so bekannt. Neu hingegen wird die zeitgemäße Aufmachung, die die Handlung in die Jetztzeit verlegt, ohne dabei auf bekannte Ohrwürmer wie „Ich hätt‘ getanzt heut Nacht“ zu verzichten.

„Wir übernehmen die Geschichte von „My Fair Lady“ beinahe unverändert, die Handlung wird jedoch in das London der heutigen Zeit verlegt. Dafür ist es notwendig, das Stück textlich und musikalisch zu überarbeiten, wobei der Musical-Charakter des Stücks mehr als bisher betont werden soll. Die Gäste dürfen sich auf viele Tanz- und Revueeinlagen freuen“, gibt Generalintendant Alfons Haider einen Vorgeschmack auf die kommende Saison.

Tickets & Infos unter: www.seefestspiele.at