Nachts im Schlösserreich: Magische Abende für die ganze Familie

Wenn die Sonne untergeht, beginnt im Marchfeld eine Reise durch Zeit und Geschichten. „Nachts im Schlösserreich“ lädt Familien und Neugierige zu unvergesslichen Abenden in märchenhaften Schlössern ein.

Wo einst Fürsten tafelten und Kaiser schlummerten, öffnen sich im August abends die Tore für eine besondere Veranstaltungsreihe. Unter dem Titel „Nachts im Schlösserreich“ lassen die Marchfeldschlösser Eckartsau, Orth und Niederweiden Historie lebendig werden – stimmungsvoll, exklusiv und immer wieder überraschend.

Eckartsau: Wo Kaiserträume flüstern

Den Auftakt macht am 13. August Schloss Eckartsau mit der „Goldenen Stunde im Schloss“. Ab 19 Uhr sorgen Sektempfang, Sonnenuntergang und Geschichten aus dem kaiserlichen Schlafzimmer für eine Atmosphäre wie im Film. Hier wird enthüllt, wie sich einst der Kaiser bettete und welche nächtlichen Pflichten seine Diener zu erfüllen hatten. Ein Abend für alle, die Schlossromantik mit einem Hauch Hofklatsch lieben.

Orth: Mit Fledermäusen und Kronprinzen

Am 18. August führt Schloss Orth in die Welt der Fledermäuse. Ausgestattet mit Batdetektoren schleichen große und kleine Entdecker durch die Dämmerung, um das geheime Leben der nächtlichen Jäger zu erlauschen. Nur drei Tage später, am 21. August, geht es kulinarisch weiter mit der charmanten Soirée „Kronprinz Rudolf, sein Bratfisch und der Liptauer“. Zwischen Anekdoten und Leckerbissen taucht man ein in die Wiener Seele des 19. Jahrhunderts inklusive Fiaker-Flair und musikalischem Augenzwinkern.

Niederweiden: Picknick mit Prinz Eugen

Ein würdiger Abschluss wartet am 14. September auf Schloss Niederweiden. Beim Dämmerungspicknick durchstreifen Gäste zuerst die Wildküche und die Ausstellung über Prinz Eugens verborgene Leidenschaften als Bauherr, Visionär und Tierfreund. Danach wird auf Decken unter freiem Himmel geschlemmt. Ein Erlebnis wie aus einer anderen Welt mit Picknickkorb und barockem Flair.

Infos & Tickets zu allen Events unter:

www.schlosseckartsau.at

www.schloss-orth.at

www.schlosshof.at

www.donauauen.at