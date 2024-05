Startschuss für Theater im Park: Schauen Sie sich das an!

Bereits zum fünften Mal öffnet das Theater im Park ab 24. Mai seine Tore und lädt zu lustig-luftiger Unterhaltung unter freiem Himmel. Mitgründer Michael Niavarani nähert sich dabei wieder seinem Lieblings-Schriftsteller Shakespeare an und bringt mit „Venus & Jupiter“ eine „göttlich römische“ Komödie, die im alten Vindobona für modernes Liebesverwirrungen und allzu menschliche Fehltritte sorgt.

Bis 20. September wird der Park zwischen Belvedere und Schwarzenbergplatz zum kulturellen Anziehungspunkt mit einer bunten Mischung aus Theater, Kabarett, Konzerten, Lesungen und Wissenschaftsevents. Gekaufte Tickets ermöglichen dabei auch den freien Eintritt ins Museum im Oberen Belvedere am Tag der Veranstaltung oder am Folgetag.

Götter sind eben auch nur Menschen

Für Lachstürme wird die neue Produktion „Venus & Jupiter“ unter der Regie von Michael Niavarani und Helena Scheuba sorgen, die bis Ende Juli gezeigt. Die moderne Adaption des Shakespearschen Klassikers wartet mit einem humorvollen „Tours de force” zwischen Liebe, Betrug, Verwandlung und Eifersucht mit aller göttlichen Schwäche und menschlichen Ohnmacht auf. An zahlreichen Abenden wird zudem wieder der göttliche „Sommernachtstraum“ mit Jenny Frankl, Michael Niavarani und Katharina Dorian auf der Freiluftbühne zu sehen sein.

Größen der Kabarettszene geben sich Stelldichein

Der Humor in all seinen Facetten steht auch in der fünften Saison des Open-Air-Events im Park im Mittelpunkt. Auftritte von Größen wie Alfred Dorfer, Roland Düringer, Klaus Eckel, Christoph Fritz, Gernot & Stipsits, Dr. Eckart von Hirschhausen, Gernot Kulis, Michael Mittermeier, Paul Pizzera, Omar Sarsam, Stermann/Grissemann, Andreas Vitásek u. v. m. bieten mit ihren aktuellen Programmen und Podcasts im Gepäck vergnügliche Abende unter Wiener Sternenhimmel.

Gespräche, Lesungen und Experimente

Ernst bis heiter geht es bei Veranstaltungen wie den DerStandard Zukunftsgesprächen weiter, wo die Frage aufgeworfen wird, in wieweit Social Media die Demokratie gefährdet. Zwei Investigativnaturen des jeweiligen Genres treffen aufeinander, wenn Kabarettist Florian Scheuba und Falter-Chefredakteur Florian Klenk über die politische Realität in Österreich diskutieren. Weitere Gesprächs-Höhepunkte: Armin Wolf und Peter Filzmaier, Michael Köhlmeier und „Philosophie-Grandseigneur“ Konrad Paul Liessmann. Neben Lesungen wie Stefanie Sargnagels köstlicher Creative Writing-Erfahrungsbericht aus den USA werden auch die Science Busters wieder für eine vergnüglich-verständliche Darstellung von naturwissenschaftlichen Themen sorgen.

Musik liegt in der Luft

Chanson, Klassik und Wienerlied dominieren die Konzertdarbietungen beim Theater im Park. Stella Grigorian, Bela Koreny und Karl Markovics huldigen Charles Aznavour, während sich Ursula Strauss musikalisch-erzählerisch gemeinsam mit dem Duo Bartolomey&Bittmann der Liebe annähert. Elina Garanca & Malcolm Martineau bieten einen berührenden Liederabend, Jonas Kaufmann und Helmut Deutsch überzeugen mit einer „tönenden Kulturgeschichte Wiens“ und die Wiener Sängerknaben zeigen einmal mehr, warum sie der berühmteste Knabenchor der Welt sind. Und Auftritte von Molden & Seiler, Hans Theessink, 5/8erl in Ehr’n oder der Wiener Tschuschenkapelle machen klar, was man unter „Wiener Soul“ zu verstehen hat.

Theater im Park

24.5.–20.9.2024

Schwarzenberggarten am Belvedere

Prinz-Eugen-Straße/Ecke Plößlgasse

1030 Wien

Information und Kartenbuchungen