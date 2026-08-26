Nachtfahrt mit Dampflok: Die Liliputbahn dreht auf

Wenn im Prater die Lichter angehen, beginnt für die Liliputbahn eine ganz besondere Schicht: In der Nacht von 28. auf 29. August wird aus der beliebten Prater-Bahn ein echtes Nachtzug-Erlebnis.

Tagsüber kennt sie jeder – doch wenn die Dunkelheit hereinbricht, bekommt die Liliputbahn ihren ganz eigenen Zauber. Am Freitag, 28. August, steigt im Prater bereits zum 14. Mal die „Lange Nacht der Liliputbahn“.

Von 19 Uhr bis Mitternacht geht es auf die Schienen. Besucher können am „Prater Hauptbahnhof“ jeweils zur halben Stunde mit einem speziellen Lange-Nacht-Ticket zusteigen und erleben, wie die Fahrt vom Sonnenuntergang langsam in die dunkle Prater-Nacht übergeht.

90 Jahre alte Oldtimer

Dabei ist nicht irgendeine Bahn unterwegs: Die Liliputbahn rollt bereits seit 1928 durch den Prater und gilt als älteste Bahn dieser Art auf dem europäischen Festland.

Besonders nostalgisch wird es, wenn eine der beiden originalen Dampflokomotiven zum Einsatz kommt. Die historischen Maschinen sind mittlerweile mehr als 90 Jahre alt. Auch die vier Dieselloks haben längst Oldtimer-Status – sie stammen aus den 1960er-Jahren.

Krisen, Krieg und Zerstörung konnten die kleine Bahn nicht dauerhaft stoppen. Seit fast einem Jahrhundert gehört sie zum Prater wie Riesenrad und Zuckerwatte.

Prater bei Nacht

Gerade das macht die „Lange Nacht“ so besonders: Die Fahrt in den offenen Wagen auf der gerade einmal 38 Zentimeter schmalen Spur ist bei Dunkelheit ein völlig anderes Erlebnis als untertags.

Termin: Freitag, 28. August 2026, 19 bis 24 Uhr

Einstieg: Prater Hauptbahnhof, halbstündlich

Ticket: Lange-Nacht-Ticket vor Ort erhältlich

Also: Einsteigen, zurücklehnen und den Prater einmal aus einer ganz anderen Perspektive erleben – wenn die Liliputbahn durch die Sommernacht dampft.