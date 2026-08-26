Unser Notfellchen der Woche: Bacon sucht ein neues Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

BACON

Mischlingsrüde Bacon wartet im Tierheim auf seine große Chance. Der im Oktober 2020 geborene Vierbeiner ist menschenfreundlich, lernwillig und steckt voller Energie. Für den kniehohen Rüden wird ein liebevolles Zuhause am Land gesucht.

Freundlicher Begleiter

Bacon ist kastriert, stubenrein und kennt bereits die wichtigsten Grundkommandos. Auch Autofahrten meistert er brav. Mit anderen Hunden versteht sich der aufgeweckte Mischling gut, Katzen sollten in seinem zukünftigen Zuhause jedoch nicht leben. Auch standfeste Kinder sind als neue Familienmitglieder möglich.

Training mit Geduld

Im Tierheim und in der ungewohnten Umgebung zieht Bacon stressbedingt an der Leine. Das entspannte Gehen an lockerer Leine möchte er deshalb mit belohnungsorientiertem Training erlernen. Auch das Alleinebleiben muss mit ihm langsam und geduldig aufgebaut werden. Da dies in seinem früheren Zuhause nicht funktioniert hat, sollten seine neuen Menschen ausreichend Zeit einplanen oder einen verlässlichen Hundesitter zur Unterstützung haben.

Zuhause am Land gesucht

In der Vergangenheit litt Bacon wiederholt unter Ohrenentzündungen, weshalb seine Gesundheit weiterhin gut im Blick behalten werden sollte. Für das lebhafte Energiebündel wird ein Zuhause am Land gesucht, in dem es ausreichend Platz, Bewegung und gemeinsame Abenteuer gibt. Wer Erfahrung, Geduld und Freude am Training mitbringt, gewinnt mit Bacon einen freundlichen und aufgeweckten Begleiter.

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden. (Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00, an Feiertagen geschlossen).