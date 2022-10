Nächtliche Einblicke in den Wiener Großmarkt

Der Wiener Großmarkt feiert sein 50-jähriges Bestehen. Eröffnet wurde er am 30. Oktober 1972 in Wien-Inzersdorf und ist bis heute Österreichs bedeutendster Großhandelsstandort für Lebensmittel und Blumen. Rund 220 Betriebe sind hier angesiedelt, jährlich werden 400.000 Tonnen Waren umgeschlagen.

Wichtiger Regionalversorger

Auch wenn der Großmarkt in den vergangenen 50 Jahren viele wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen erlebt hat, ist er dennoch ein wichtiger Regionalversorger geblieben. Viele der hier ansässigen Betriebe sind schon seit mehreren Generationen am Großmarkt. ServusTV hat sich unter die Marktstandler gemischt und mit einigen Familienbetrieben gesprochen. Warum die Händler mit viel Leidenschaft und Herzblut hier jede Nacht am Großmarkt stehen und was sich über die Jahre verändert hat, zeigt „Servus am Abend“ in einem sehr persönlichen Beitrag am Montag, den 31.10.2022 bei ServusTV.