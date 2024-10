Nationalratswahl 2024: Endgültige Ergebnisse veröffentlicht!

Die Auszählung der Wahlkarten ist abgeschlossen. Die endgültigen Ergebnisse der Nationalratswahl 2024 zeigen spannende Entwicklungen in der politischen Landschaft Österreichs. Welche Parteien konnten sich durchsetzen?

Am Donnerstagabend wurden die endgültigen Ergebnisse der Nationalratswahl 2024 bekannt gegeben. Die Wahlbeteiligung stieg durch die Wahlkarten auf beeindruckende 71,86 Prozent, was einem Plus von 6,7 Prozent und insgesamt 810.564 Stimmen entspricht.

Die Stimmenverteilung im Überblick:

Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) : 240.559 Stimmen (29,88 Prozent) Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) : 166.288 Stimmen (20,66 Prozent) Österreichische Volkspartei (ÖVP) : 140.217 Stimmen (17,42 Prozent) Die Grünen – Die Grüne Alternative (GRÜNE) : 99.354 Stimmen (12,34 Prozent) NEOS – Die Reformkraft für dein neues Österreich (NEOS) : 91.388 Stimmen (11,35 Prozent) Kommunistische Partei Österreichs – KPÖ Plus (KPÖ) : 30.845 Stimmen (3,83 Prozent) Die Bierpartei (BIER) : 17.050 Stimmen (2,12 Prozent) Liste GAZA – Stimmen gegen den Völkermord (GAZA) : 9.053 Stimmen (1,12 Prozent) Liste Madeleine Petrovic (LMP) : 5.147 Stimmen (0,64 Prozent) Keine von denen (KEINE) : 3.511 Stimmen (0,44 Prozent) MFG – Österreich Menschen – Freiheit – Grundrechte (MFG) : 1.625 Stimmen (0,20 Prozent)

Alle Wiener Ergebnisse der Nationalratswahl 2024, inklusive der Vorzugsstimmen der Kandidat*innen der Wiener Regional- und Landesparteilisten, sind online abrufbar unter wien.gv.at/wahlen.

Hier finden Sie die Wahlergebnisse der einzelnen Sprengel.