Mehr Grün: Neubau blüht jetzt so richtig auf!

Der Grünanteil in Neubau wächst – mit der Pflanzung von 15 neuen Bäumen wird ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung „Kühle Zone“ gesetzt.

Nur drei Prozent Grün – so viel beziehungsweise so wenig Anteil nehmen Grünflächen im 7. Bezirk ein. Deshalb ist es Bezirksvorsteher Markus Reiter ein großes Anliegen, jede Gelegenheit zu nutzen, um den Grünanteil weiter aufzustocken. In der Schottenfeldgasse ergab sich jetzt so eine Möglichkeit: Im Zuge der Sanierungsarbeiten an den Wasserleitungen werden im Abschnitt zwischen Westbahnstraße und Seidengasse beidseitig 15 neue Bäume gepflanzt – und so wird eine schöne Allee geschaffen. Eine Aufenthaltszone an der Westbahnstraße/ Ecke Schottenfeldgasse wertet die Gegend zusätzlich auf.

Natürliche Kühlung

Warum Bäume gerade in einem Bezirk wie dem Siebten besonders wichtig sind, erklärt der Bezirkschef so: „Neubau hat nur einen geringen Grünanteil. Der nächste Hitzesommer steht bevor, das heißt, wir brauchen die natürlichste Klimaanlage der Welt: Bäume! Seit meinem Amtsantritt konnte ich schon über 200 Bäume initiieren und pflanzen lassen. Zahlreiche weitere Begrünungsmaßnahmen sind in Planung.“