Neubauer Update aus dem Untergrund

Viele sind tagtäglich mit ihr unterwegs – und nützen die U-Bahn als umweltschonende Alternative zum Auto für den Weg ins Büro, zum Shoppen oder sonstige Erledigungen. Doch was passiert derzeit eigentlich im Untergrund beim laufenden U-Bahn-Ausbau, von dem Öffi-Fahrer unbehelligt bleiben?

Stück für Stück graben sich zur Zeit an die 60 Arbeiter rund 35 Meter in die Tiefe, um die Kreuzung der U-Bahn-­Linien U2 und U3 unterhalb der Kirchen- und der Lindengasse ­herzustellen – und die Station Neubaugasse so zum größten Verkehrsknotenpunkt der Stadt zu machen.

Baufortschritt

Die finale Einrichtung der Baustelle ist für kommenden Herbst geplant. Ab Ende des Jahres werden dann im 6. und 7. Tiefengeschoß Tunnel und Verbindungsgänge errichtet. Die Fertigstellung ist für 2028 vorgesehen. Bis dahin soll auch eine klimagerechte Neuplanung der oberirdischen Flächen des Siebensternviertels und rund um den Augustinplatz erfolgen.