Neue Bänke: Am Ring wird geeilt – und auch verweilt!

Wer vom Sightseeing Erholung braucht, kann einen Zwischenstopp auf einer der 26 neuen Bänke einlegen und den Blick auf die Prachtbauten genießen.

Den Ring entlangschlendern und dabei aus dem Staunen nicht mehr rauskommen – das machen nicht nur Tourist:in­nen, sondern auch die Wien­er:innen erfreuen sich immer wieder aufs Neue an den prachtvollen Gebäuden, die die Prunkstraße zu bieten hat. Mit steigenden Temperaturen steigt auch die Frequenz an Spaziergän­ger:in­nen am Ring noch mal deutlich an. Umso wichtiger war es dem Bezirk, nicht nur innerhalb der City, sondern auch an der Ringstraße kleine „Erholungsinseln“ zu schaffen.

Bankerl-Offensive

Auf Initiative von Bezirksrat Peter Landrichter kam man dem Wunsch der Bewohner:in­nen der Inneren Stadt nach und installierte 26 neue Bänke, die ab sofort zum ausgiebigen Verweilen einladen. Die Standorte wurden gemeinsam mit den Fachdienststellen in der Bezirksent­wicklungskommission – unter dem Vorsitz von Patricia Davis – festgelegt. 13 weitere Bänke wurden von den Wiener Linien zusätzlich in den Stationsbereichen aufgestellt. Bezirkschef Markus Figl zeigt sich von der Umsetzung begeistert: „Die historischen Prunkbauten der Ringstraße lassen sich so entspannt genießen und während der ­Sommermonate sitzt man dabei sogar im Schatten alter Bäume.“