Neue Filiale: Bäckerei Geier eröffnete in Eßling

Die Weinviertler Bäckerei Geier bietet ab sofort auch in Eßling ihr hervorragendes Sortiment an regionalen und mit viel Handarbeit erzeugten Brot- und Backwaren an.

Direkt an der Esslinger Hauptstraße, Nr. 27 – 29, dürfen sich Genussmenschen über echte Brotkultur, Kaffeegenuss, Mehlspeisen und hausgemachtes Eisvergnügen freuen. Brote aus Natursauerteig, die mit viel Gefühl von Hand gewirkt und geformt werden, ein umfangreiches Sortiment an Bio-Backwaren wie die beliebte Bio-Handsemmel oder die luftige Geier Bio Kruste 1902 sowie Brot aus 100% Dinkel und Roggen für Menschen mit Nahrungsmittelunverträglichkeit begeistern Tag für Tag Brotliebhaber in Wien und im ganzen Weinviertel. Kaffee zum Mitnehmen, vitale Snacks und großartige hausgemachte Eiskreationen, die auch an regnerischen Tagen die Sonne aufgehen lassen, komplettieren das appetitliche Angebot im neuen Geschäft von Geier. Die Bäckerei in Eßling.

Am Mittwoch, dem 12. Juni 2024, eröffnete der Familienbetrieb sein neues Geschäft und freut sich über das herzliche Willkommen von Bezirksrat Wolfgang Aicher.

Gemäß ihrem Erfolg beim 21. Internationalen Brotwettbewerb ist Geier die beste Bäckerei in ihrer Region Wien und Niederösterreich. Mit 44 x Gold, 11 x Silber und 3 x Bronze wurden Geiers Brot- und Backwaren ausgezeichnet, alle aus dem Stammsortiment und täglich in den Bäckereifachgeschäften von Geier zu finden.

Für Geier ist Regionalität zudem seit mehreren Jahrzehnten eine Herzensangelegenheit und kein kurzweiliger Trend. 80 % ihrer Rohstoffe bezieht die Weinviertler Bäckerei aus einem Umkreis von 50 Kilometern in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit langjährigen Lieferanten und schwört bei der Herstellung Ihrer Backwaren vor allem auf eines: „Die wichtigste Zutat beim Backen ist Zeit“, erzählt Gerald Geier allen Interessierten. In seiner Bäckerei haben die Teige Zeit zum Reifen und damit ein feines Aroma zu entwickeln. Ein Aufwand, der sich ganz klar lohnt und nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen auch dafür sorgt, dass Brote bekömmlicher sind.

Schauen Sie vorbei bei Geier in Eßling: Eßlinger Hauptstraße 27 – 29, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 5.30 bis 18.30, Samstag 6.00 bis 17.00, Sonn- & Feiertag: 7.00 bis 17.00 Uhr.

Über die Bäckerei Geier

Geier. Die Bäckerei ist ein regionaler Bäckerei-Konditorei-Kaffeehausbetrieb mit Standorten in Weinviertel und Wien. Gerald und Erika Geier führen das Familienunternehmen in vierter Generation. Geier lebt echte Weinviertler Brotkultur schon seit 1902, backt ausschließlich nach eigenen Rezepten und bezieht seine Rohstoffe zu 80 % aus einem Umkreis von 50 km.