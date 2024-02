Neue Radverbindung für die Hütteldorfer Straße

Das nächste Groß-Projekt der Wiener Radweg-Offensive steht in Rudolfsheim-Fünfhaus in den Startlöchern: Geplant ist eine 1,6 km lange sichere Rad-Verbindung vom Gürtel bis zur Johnstraße. Los geht es bereits im April.

„Mit dem anstehenden Projekt in der Hütteldorfer Straße schaffen wir mit einem baulich getrennten Zwei-Richtungs-Radweg als Herzstück eine attraktive Verbindung vom 15. in den 14. Bezirk“, so Mobilitätsstadträtin Ulli Sima. Zugleich wird mit 34 neuen Bäumen entlang der Route für mehr Begrünung gesorgt und 2.100 Quadratmeter zusätzlicher Grünraum geschaffen. Die Fertigstellung der Radverbindung ist bis Ende 2024 geplant. Ab 2025 folgt der weitere Ausbau der Ost-West-Achse durch den 14. Bezirk.

Zwei-Richtungs-Radweg bis Wasserwelt

Radfahrern steht bisher vom Gürtel kommend lediglich ein Mehrzweckstreifen bis zur Huglgasse zur Verfügung. Wo dieser Richtung Penzing endet, muss im Mischverkehr gefahren werden. Das wird sich bald grundlegend ändern: Die Stadt errichtet einen neuen 3,5 Meter breiten und über 1,2 Kilometer langen baulich getrennten Zwei-Richtungs-Radweg in der Hütteldorfer Straße vom Urban-Loritz-Platz bis zur Wurmsergasse. Ab hier wird die Radverbindung durch die verkehrsberuhigte Wasserwelt – entlang der Meiselstraße – bis zur Johnstraße geführt, sodass zukünftig auf 1,6 Kilometern eine komfortable und sichere Radverbindung zur Verfügung steht.

Nahtloser Anschluss an 7. Bezirk

Mit dieser Führung wurde eine Lösung gefunden, um Aufenthalts- und Grünflächen auf der Wasserwelt zu umfahren und somit Konflikte mit Fußgängern und Öffi-Fahrgästen zu vermeiden. Auch Richtung stadteinwärts wird ein möglichst nahtloser Anschluss an den 7. Bezirk hergestellt, indem die neue Radverbindung über den Urban-Loritz-Platz hinweg bis zur Westbahnstraße ausgebaut wird. „Ich freue mich über das neue Leuchtturmprojekt der Radweg-Offensive für unseren Bezirk“, so Bezirksvorsteher Dietmar Baurecht.

Entsiegelung und zusätzlicher Grünraum

Die Umbauarbeiten an der Hütteldorfer Straße werden dazu genutzt, um entlang der gesamten Strecke Flächen zu entsiegeln, zusätzlichen Grünraum zu schaffen und neue Bäume zu pflanzen. Diese sowie die Bestandsbäume erhalten eine automatische Bewässerung. Noch heuer starten die Bauarbeiten für diesen 1. Teilabschnitt, die Planungen für die restliche Route in den 14. Bezirk laufen, die Bauarbeiten starten 2025.