Mit dem Laufopening am 23. März im Prater startet die neue Wien-läuft-Saison. Mit mehr als einem Dutzend Einzelsportveranstaltungen ist sie die größte zusammenhängende Grätzel- und Bezirkslaufserie der Stadt.

Los geht’s am 23. März in die neue Saison. Beim Laufopening ist eine Maximaldistanz über 10 Kilometer möglich – die 2,5-km-Runde kann bis zu vier Mal belaufen werden, das entscheidet jeder Starter selbst. Dazu gibt es noch einen Kinderlauf über 1000 Meter und Nordic-Walking-Bewerbe über 2,5 bis 10 Kilometer. Die Distanzen im Prater sind für jeden leicht zu schaffen, da die Strecke völlig flach ist. Also der ideale Einstieg nach der Winterpause. Anmeldungen unter www.wienlaeuft.at.

Trainings starten

Danach starten die regelmäßigen Lauftrainings wieder: Von 2. April bis 9. Juni jeweils am Dienstag ab 18.30 Uhr. Treffpunkt ist beim Ernst-Happel-Stadion, Sector C, Eingang LLC, Meiereistraße 7. Anmeldung unter https://partner.venuzle.at/askoe-wien/courses/3353/. Der Kostenbeitrag für das Lauftraining beinhaltet ebenfalls das Nenngeld für zwei Laufveranstaltungen. Am 2.4. findet ein kostenloses Schnuppertraining statt. Das Training richtet sich sowohl an Fortgeschrittene als auch an Anfänger, die ihr Laufwissen auffrischen wollen und/oder ihre Technik verbessern wollen.

Weitere Infos zu den Wien-läuft-Bewerben unter www.wienlaeuft.at.