Neue Single: Leopoldstädter Sängerin Valeh startet durch

Ein künftiger Popstar aus der Leopoldstädt: Die unter anderem in Afrika und den USA aufgewachsene Schauspielerin und Neo-Sängerin Valerie Huber veröffentlichte mit „Hell“ ihre dritte Single als Musikerin Valeh.

Seit dem Vorjahr begibt sich Valeh auf dieses künstlerische Neuland und erfindet sich in der Musik neu. „Es macht mir kaum etwas so viel Spaß, wie im Studio zu sein und an den neuen Songs zu arbeiten!“ In dem Song „Hell“ geht es um ein „Gefühl von Genugtuung“. Überspitzt und mit Ironie erzählt der Song die Geschichte einer vergangenen Liebe und dem Überspielen von Emotionen.

Weitgereiste Künstlerin

Valerie wurde in Wien geboren und verbrachte ihre ersten Lebensjahre in Uganda und der Elfenbeinküste. Als sie mit acht Jahren nach Wien zurückkehrte, nahm sie an Theaterkursen teil und spielte in der TV-Serie „Tom Turbo“. Mit zwölf Jahren zog sie mit ihrer Familie in die USA, wieder in Wien schloss sie 2017 die Schauspielschule Krauss ab. Sie liebt Tanz, Gesang, Tae kwon do, Skirennlauf, Yoga, Fechten und Reiten. Valeh ist Unicef-Ehrenbeauftragte und engagiert sich für soziale Gleichheit und Klimaschutz. Infos: valeriehuber.com