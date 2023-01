Neue SPÖ-Kampagne: „Auf ein gutes Leben vertrauen“

Die Wiener Sozialdemokratie möchte in ihrer frischangelaufenen Kampagne mit dem Titel „Auf ein gutes Leben vertrauen“ zeigen, dass Wien die lebenswerteste Stadt der Welt, auch in Krisenzeiten, ist. Die Sujets zeigen diese Botschaft aus zwei Seiten: Einmal aus Sicht der Jugend und einmal aus Sicht der Senioren.

Krisenfest

Pandemie, Teuerung, Energieknappheit. Weltweite Krisen treffen auch die Bundeshauptstadt. „Doch unsere Stadt wird sie meistern – das garantieren wir durch unseren Zusammenhalt,“ so der SPÖ-Wien Chef und Wiener Bürgermeister Michael Ludwig. Auf die Fragen der Zeit bräuchte es „sozialdemokratische Antworten“. „Diese Antworten gibt Wien – mit der hohen Qualität der Daseinsvorsorge, Unterstützungsleistungen wie dem Energiebonus, leistbarem Wohnraum, hochwertiger Gesundheitsversorgung, bester Bildung für alle und einem vielfältigen Freizeitangebot, das allen offen steht“.

Gutes Leben in Wien

Der Grund für die hohe Lebensqualität ist für Ludwig klar: „Doch auch abseits akuter Notlagen arbeiten wir an einem guten Leben für alle.“ Kostenlose Kindergartenplätze, Ganztagsschulen, die Joboffensive 50 Plus, Ausbau von Freizeitangeboten und mehr Begrünung in der Stadt. „Hohe Lebensqualität für alle: Das ist der Wiener Weg“

„Ein gutes Leben darf nicht den wenigen Reichen vorbehalten sein – wir alle verdienen es,“ so Barbara Novak, Landesgeschäftsführerin der Wiener SPÖ. „Wer in Wien lebt, kann auf dieses gute Leben vertrauen.“