Die neuen „großen Töchter“ Ingeborg Bachmann und Luise Fleck

Luise Fleck (auch Kolm-Fleck, Louise) (1873 – 1950) war die erste österreichische und weltweit zweite Frau, die als Filmregisseurin und Produzentin Erfolg hatte. Sie führte weit über 100 Mal Regie und schrieb mehr als 20 Drehbücher während der Wende von Stumm- zu Tonfilmen. Sie produzierte Komödien, Sozialdramen, Kriminalgeschichten, sowie Literaturverfilmungen. Ihr Film Mädchen am Kreuz (1929) thematisiert u.a. sexuelle Gewalt an Frauen. Mit ihrem zweiten Mann Jakob Fleck lebte und arbeitete Luise Fleck in Deutschland.

In Folge der NS-Machtübernahme in Deutschland 1933 waren die Flecks aufgrund der jüdischen Wurzeln von Jakob Fleck gezwungen, nach Österreich zurückzuziehen. 1937 produzierte Fleck noch den Film Der Pfarrer von Kirchfeld, basierend auf dem Drama von Ludwig Anzengruber. Während der NS-Zeit wurde ihr Mann in die Konzentrationslager Buchenwald und Dachau deportiert. Nach seiner Entlassung flüchtete das Ehepaar 1940 nach Shanghai, wo beide in der chinesischen Filmproduktion arbeiteten. Nach dem Kriegsende in Europa und der Eskalation des Pazifikkrieges kehrten Luise und Jakob 1947 nach Wien zurück. Luise Fleck verstarb im Jahr 1950 in Wien.