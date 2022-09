Neuer Falcon Store eröffnete im Millennium Tower

Neuer Lifestyle in der Millennium City am Handelskai! Dort eröffnete nämlich ein weiterer innovativer FALCON Store, nach Zell am See in Salzburg und dem Auhof Center in Wien-­Penzing der bereits dritte Standort in Österreich. „Sperr auf, wenn viele andere über das Zusperren nachdenken müssen“, lautete das Motto der großen ­Opening-Party des, wie er offi­ziell heißt, „FALCON Dual Brand Store“, wo es köstliche Drinks und Food aller Art gab. Das freute auch die prominenten Besucher, unter anderem den Kabarettisten, Schauspieler und Sänger Viktor Gernot, der von dem neuen Geschäft sichtlich ­begeistert war.

Aktuelle Trends

Mit den international bekannten Topdesignern Tommy Hilfiger und Calvin Klein finden die Kunden nun absolute Premiummarken im „Jahrtausend-­Tower“ an der Donau vor. Der Shop ­besticht durch urbane Mode, im Sortiment werden neben Jeans und Bekleidung auch ­Accessoires, Unterwäsche oder Taschen angeboten. Auf einer Verkaufsfläche von 130 Quadratmetern findet man ein sehr gut kuratiertes Angebot für Frauen und Männer, es umfasst die ­aktuellen Trends sowie die ­Kollektions-Highlights der ­beiden exklusiven Weltmarken. Qualitativ hochwertige, auf­fallende, moderne, zeitlose ­Designs für jeden Anlass!