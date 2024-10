Feierliche Eröffnung des neuen MIGRA Standorts

Am vergangenen Donnerstag wurde der neue Standort der MIGRA von wichtigen Vertretern aus der Stadt und dem Bezirk feierlich eröffnet.

Die Zeremonie fand in Anwesenheit des Wiener Stadtrats Peter Hanke, Bezirksvorstehers Alexander Nikolai und des MIGRA-Aufsichtsratsvorsitzenden Meinhard Eckl statt. Diese drei Persönlichkeiten betonten in ihren Reden die Bedeutung des neuen Standorts für die Region und lobten das Engagement der MIGRA im Bereich der Integrationsförderung.

Ein Zeichen der Gemeinschaft

Die Eröffnung war mehr als nur ein formeller Akt. Sie symbolisierte ein starkes Zeichen für Gemeinschaft und Zusammenarbeit. Der neue Standort der MIGRA soll ein Ort der Begegnung sein, an dem Menschen unterschiedlichster Herkunft und Kulturen zusammenkommen können. Bezirksvorsteher Alexander Nikolai betonte in seiner Rede, wie wichtig solche Orte sind, um den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft zu stärken.

Freundschaftliche Begegnungen und inspirierende Gespräche

Im Rahmen der Veranstaltung wurde nicht nur auf die baulichen Aspekte des neuen Standorts hingewiesen, sondern auch auf die soziale und kulturelle Funktion, die er erfüllen soll. Die Eröffnung bot den perfekten Rahmen für freundschaftliche Begegnungen und inspirierende Gespräche zwischen den geladenen Gästen, darunter Vertreter von Vereinen, sozialen Institutionen und Migrantengemeinschaften. Besonders in diesen Gesprächen zeigte sich die Bedeutung der neuen Einrichtung als Treffpunkt und Anlaufstelle für viele Menschen in der Umgebung.