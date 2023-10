Neuer Radübungsplatz für Kinder im 15. Bezirk

Mit kostenlosen Fahrradkursen unterstützt die Mobilitätsagentur Wien Kinder beim Radfahren lernen. Auch auf dem neuen Übungsplatz in der Guntherstraße im 15. Bezirk werden nun kostenlose Kurse für Volksschulen angeboten. Damit hat auch der Westen der Stadt einen geeigneten Ort zum Radfahren lernen, und das Angebot wurde somit wienweit auf mittlerweile fünf Übungsplätze erweitert.

Bezirksvorsteher Dietmar Baurecht begrüßt das neue Angebot für Volksschulen in Rudolfsheim: „Es freut mich sehr, dass es im Bezirk nun die Möglichkeit gibt, Radfahren so zu üben, dass die Kids dann sicherer im Straßenverkehr unterwegs sein können.“ „Mit dem neuen Platz in der Guntherstraße weiten wir das Angebot an Kursen aus. Neben dem Ausbau der Radinfrastruktur ist natürlich auch die aktive Mobilitätsschulung mit kostenlosen Kinderkursen ein wesentlicher Beitrag für die Förderung des Radverkehrs in unserer Stadt“, so Mobilitätsstadträtin Ulli Sima. In den letzten drei Jahren trainierten bei den von der Mobilitätsagentur angebotenen Kursen wienweit mehr als 15.000 Volksschulkinder ihre Fähigkeiten auf dem Drahtesel.

„Die Stadt & Du“: Programm für Volksschulen

Diese Kinder-Radfahrkurse der Mobilitätsagentur sind Teil des Programms „Die Stadt & Du“. Pädagogen, die einen Radkurs buchen, bekommen hierbei weitere, kostenlose Unterrichtsmaterialien zur Hand, mit denen die Themen Mobilität und Verkehrssicherheit im Unterricht altersgerecht behandelt werden. Das Mobilitätsbildungsprogramm bietet mit den drei Themenboxen „Schulweg“, „Grätzl“ und „Fahrrad“ umfassendes Material zu Mobilität in der Stadt für Kinder zwischen 6 und 10 Jahren. Die „Die Stadt & Du“-Fahrrad-Box dient auch als Vorbereitung für die freiwillige Radfahrprüfung. Martin Blum, Geschäftsführer der Mobilitätsagentur: „Neben Spaß erwerben die Kinder auch wichtige Kompetenzen für den Straßenverkehr. Damit können sie zukünftig sicher und klimafreundlich in der Stadt unterwegs sein.“

Infos und Bestellmöglichkeit für Pädagogen hier.

Übungsplatz im 15. ist immer zugänglich

Bei dem Radübungsplatz in der Guntherstraße war das Ziel, einen Platz zum Radfahren üben im öffentlichen Raum zu schaffen, der einerseits Kurs- und Trainingsangebote bietet, andererseits aber auch privat jederzeit für Kinder und Eltern zugänglich ist. Durch das Installieren eines Trinkbrunnens, Sitzmöglichkeiten und der Errichtung eines öffentlichen „Öklo“ wurde die Aufenthaltsqualität deutlich gesteigert und ebenso an die Bedürfnisse von Passanten gedacht. Ein Highlight für die jungen Radfahrer ist mit Sicherheit der große blaue Krake, der sich als Bodenkunstwerk über den gesamten Platz erstreckt.

Eine Straßenbemalung mit Mehrwert

Die auffällige Straßenbemalung soll dabei nicht nur einen künstlerischen Aspekt erfüllen, sondern hat vielmehr auch einen verkehrspädagogischen Nutzen. Die Tentakel bilden verschiedene Verkehrssituationen aus dem (Fahrrad-)Alltag ab: Kurven mit verschiedenen Radien, ein Kreisverkehr sowie ein Zebrastreifen führen die Kinder an Situationen im normalen Straßenverkehr heran. Auch die Kommunikation mit anderen Radfahrern an Kreuzungen wird auf dem Kraken geübt. Verantwortlich für die Straßenbemalung zeigte sich die Wiener Künstlerin Sylvia Kostenzer, die auch bereits andere Radübungsplätze künstlerisch mitgestaltet hat.

Außerschulisches Angebot: Offene Radfahrtrainings

Abseits des Schulunterrichts bietet die Mobilitätsagentur zusätzlich an den Wochenenden offene Radfahrtrainings in Wien an, die keinerlei Voranmeldung erfordern. Diese laufen auf der Guntherstraße noch bis Ende November und im nächsten Jahr wieder ab dem Frühjahr. Geschulte Trainer helfen dabei, die Kinder spielerisch für das Radfahren im Straßenraum vorzubereiten. Vor allem Kinder zwischen 3 und 12 Jahren werden während der Betreuungszeiten bei der Verbesserung ihrer motorischen Kompetenzen unterstützt. Bei den offenen Trainings stehen kostenlose Leihräder und –helme zur Verfügung.

Details und Termine hier.

Neue Kurse ab 2024 buchbar

Es besteht eine hohe Nachfrage für Fahrradkurse, alle verfügbaren Termine sind bereits ausgebucht. Neue Kurse sind ab dem Frühjahr 2024 wieder verfügbar und können ab März wieder hier auf einem der insgesamt fünf Radübungsplätzen gebucht werden.