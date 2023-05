Neuer Standort für die Tourismusschule

Nach fast 50 Jahren wird die Kaderschmiede für den Tourismus von Döbling nach Währing in den dafür großzügig umgestalteten WK-Campus verlegt.

Arbeiten auf dem „Traumschiff“ – das erwarten viele junge Menschen von einem Job im Tourismus. Und auch, wenn das nicht immer der Fall ist: Die Tourismusbranche ist weltweit einer der größten Arbeitgeber. Allein in Wien sind 130.000 Menschen im Tourismus beschäftigt und das Wachstum geht weiter. 120 Schüler schließen pro Jahr erfolgreich am Modul ab. Ihnen steht der Weg in die internationale Hotellerie, Gastronomie und Freizeitwirtschaft offen. Der 1975 errichtete aktuelle Standort der Modul-Tourismusschulen der Wirtschaftskammer in der

Döblinger Peter-Jordan-Straße ist mittlerweile in die Jahre ­gekommen.

Übersiedlung

Im Sommer 2023 ist deshalb die Übersiedlung an den WKO-Campus am Währinger Gürtel geplant. Der Umzug passiert im Sommer, sodass

das neue Schuljahr bereits am Campus starten kann. Das neue Modul in der Michaelerstraße 1 bietet die modernste Ausstattung für den Ausbildungs­betrieb. „Ich freue mich, dass unsere Schüler ihre Karriere schon bald am modernsten Bildungs­standort Wiens starten“, ist Werner Schnabl, Direktor der Modul-Tourismusschule, ­überzeugt.