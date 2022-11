Neueröffung für das Studiheim mit Kultfaktor

Wer in den letzten Jahren in Wien studiert hat, kennt es mit Sicher­heit: das „Pfeilheim“ in der gleichnamigen Pfeilgasse 3a. Für viele waren es die legendärsten Feiern, die bis in die frühen Morgenstunden gingen. Beziehungen, Freundschaften und Erinnerungen hatten hier ihren Anfang.

Sanierung & Ausbau

In den letzten zwei Jahren war es im Heim ruhig. Denn das größte Studentenheim im ­Zen­trum der Stadt wurde saniert und auf den modernsten Stand der Technik gebracht. So soll das Haus künftig auch effizienter betrieben werden. Zusätzlich wurde die Kapazität des Heims ausgebaut. Insgesamt 450 Zimmer stehen den rund 1.000 Studierenden aus ganz Österreich und der ganzen Welt künftig zur Verfügung.

Natürlich nicht nur zum Feiern, sondern auch zum Leben und Lernen. Und machen den ­Bezirk damit auch auf einen Schlag um ein ganzes Stück jünger. Unter den zahlreichen prominenten Gästen, die bei der Wiedereröffnung am 25. Oktober dabei waren, fand sich

auch der Josefstädter Bezirks­vorsteher Martin Fabisch, der sich selbst noch an einige legendäre Feste in den 1980ern ­erinnern konnte.

