Im prachtvollen Palais Auersperg können Yogis und Yoginis nun zwischen barocken Sälen und stillen Momenten den Alltag hinter sich lassen. OHM YOGA Wien rollt die Matten aus und eröffnet einen Raum, in dem Körper, Geist und Atem in Einklang kommen. Geschichte und Yoga verschmelzen hier zu einem einzigartigen Erlebnis für alle Erfahrungsstufen.

Yoga in majestätischem Rahmen

Die historischen Räume des Palais Auersperg bieten ab sofort den perfekten Rahmen für Yoga- und Pilates-Stunden, die Körper und Geist gleichermaßen in Einklang bringen. Die Vielfalt reicht von dynamischen Vinyasa‑Flows über sanftes Yin Yoga bis hin zu Hatha und Pilates. Erfahrene Lehrern, die Präsenz, Klarheit und fundierte Praxis verbinden, leiten jede Einheit.

Der besondere Charme der Location liegt in der Verbindung aus barocker Eleganz und moderner Achtsamkeit. Wo sonst gefeiert und musiziert wird, entsteht nun ein Ort der Ruhe und inneren Balance. Anfänger wie Fortgeschrittene finden hier einen inspirierenden Ort, um Praxis zu vertiefen und Körper sowie Geist bewusster wahrzunehmen.

Special Events und Ausklang

Neben den wöchentlichen Stunden veranstaltet das Palais monatlich exklusive Yoga- und Lifestyle-Events. Vom Frühlingsritual über „Yoga & Poetry – Spring into Spirit“ bis hin zu Sessions, die Bewegung, Klang und Kultur kombinieren – diese Specials setzen bewusste Höhepunkte im Wiener Yogakalender.

Nach den Sessions lädt das Ambiente des Palais zum Nachklingenlassen ein: bei einem Tee, einem Gespräch oder einfach im stillen Genuss der barocken Schönheit. Diese Kombination aus sportlicher Tiefe, kultureller Eleganz und bewusster Begegnung macht Yoga im Palais Auersperg zu einem einzigartigen Erlebnis.

Alle Termine und weitere Infos unter: www.palaisauersperg.events/events/yoga/