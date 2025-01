Neues Album „Sing Hansi“ ehrt den großen Musiker

Am 13. Jänner 2025 wäre der unvergessene Wiener Musiker und Schauspieler Hansi Lang 70 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass wurde das neue Album „Sing Hansi – Lieder aus dem Gemeindebau“ präsentiert. Ein posthumes Werk, das Hansi Langs unverwechselbare Stimme und seine poetischen Texte erneut zum Leben erweckt.

Der Gemeindebau als Wiege der Inspiration

Die Präsentation fand im Hansi-Lang-Hof in Döbling statt – jenem Gemeindebau, in dem Hansi Lang bis zu seinem Tod 2008 lebte. Der Ort war mehr als ein Zuhause für ihn: Er war die Quelle vieler kreativer Ideen und Schauplatz seiner musikalischen Schaffensphase zwischen 2000 und 2004. Aus dieser Zeit stammen unzählige Songfragmente, die seine Tochter Lisa nach seinem Tod dem Musikproduzenten Thomas Rabitsch anvertraute. Mit moderner Technologie und einem engagierten Team entstand daraus ein Album, das den Wiener Dialekt und Langs berührende Geschichten von Sehnsucht und Liebe in den Mittelpunkt stellt.

Eine Stimme, die neu erstrahlt

„Mit Hilfe Künstlicher Intelligenz konnten wir Hansis Stimme aus den alten Aufnahmen isolieren und neu produzieren – als würde er wieder im Studio stehen“, erklärt Thomas Rabitsch. Die Lieder erzählen vom Leben im Gemeindebau, von menschlichen Höhen und Tiefen, und eröffnen eine bislang unbekannte Facette des Künstlers. Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál betonte die kulturelle Bedeutung des Wiener Gemeindebaus als Inspirationsquelle für Kunstschaffende: „Hier spürt man den Puls der Stadt, der auch Hansi Langs Musik geprägt hat.“

Ein Denkmal für einen großen Wiener

Hansi Lang hat die österreichische Musikszene entscheidend geprägt. Von seinen Anfängen in der Hallucination Company über Soloarbeiten bis hin zu sozialem Engagement bleibt sein Vermächtnis lebendig. Der Hansi-Lang-Hof in Wien ist ein würdiges Denkmal, das an den charismatischen Künstler erinnert. Das Album „Sing Hansi – Lieder aus dem Gemeindebau“ ist ab sofort als CD, Vinyl und digital erhältlich. Fans können Hansi Langs unvergessene Stimme und seine bewegenden Geschichten wiederentdecken – ein musikalisches Denkmal, das die Herzen berührt.

www.hansilang.com