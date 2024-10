Feierliche Eröffnung des neuen Heilthermen-Resorts

Am 18. September wurde das Heilthermen Resort Bad Waltersdorf nach Umsetzung des Masterplans mit einer mehrjährigen Gesamt-Investition von 23 Mio. Euro feierlich eröffnet.

Von der rundum erneuerten Wohlfühlwelt und den neuen Zimmern und Suiten überzeugten sich zahlreiche Ehrengäste. Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl, Kreativ-Bündel Verena Schneider und Dancing Star Conny Kreuter waren mit dabei, um nur einige zu nennen. Die festliche Veranstaltung markiert ein neues Kapitel in der Geschichte des Heilthermen Resorts, das sich durch Innovationskraft und Nachhaltigkeit im österreichischen Tourismus auszeichnet. Die Erfolgskomponenten aus 40 Jahren: Wasser, Natur und Frauenpower.

Frauenquote? Im Heilthermen Resort gelebte Praxis

Im Mittelpunkt des Events stand neben der offiziellen Wiedereröffnung auch eine spannende Podiumsdiskussion, die die Rolle von Frauen beleuchtete. „Der Tourismus ist weiblich“, so Gernot Deutsch. „Frauen stellen die Mehrheit in touristischen Berufen und sie treffen öfter Entscheidungen bei Reisen als Männer. So war es mein Ziel, die Zukunft des modernen Thermentourismus in die Hände von Expertinnen zu legen.“ Unter den Teilnehmerinnen am Podium waren führende Persönlichkeiten aus dem Resort-Team, die maßgeblich an der erfolgreichen Umsetzung des Masterplans beteiligt waren. Weiters die Architektin, die sich für die neuen Zimmer und Suiten verantwortlich zeichnet, sowie weitere Wegbegleiterinnen des steirischen Unternehmens.

Die Frauenpower im Heilthermen Resort wird nicht nur gelebt, sondern ist eine tragende Säule der Unternehmensphilosophie, wie Geschäftsführer Gernot Deutsch betont: „Frauen bringen eine Balance zwischen Innovation und Fein- gefühl ein. Sie prägen den Erfolg unseres Resorts entscheidend.“ Das Unternehmen beschäftigt aktuell rund 240 Mitarbeitende, wovon drei Viertel weiblich sind. Mehr als die Hälfte des Führungsteams sind Frauen, was eine Quotenregelung in unserem Betrieb zum Glück überflüssig macht. „Als Frau in der Hotellerie setze ich auf Empathie und Kommunikation, um ein harmonisches Umfeld zu schaffen. Unser Erfolg beruht auf einem starken Miteinander und der Leidenschaft, unsere Gäste jeden Tag aufs Neue zu begeistern“ betont Maria Grüner, Leiterin Hotelrezeption.

Thermalwasser und Kraft der Natürlichkeit

Der Masterplan des Heilthermen Resorts umfasste eine Gesamtinvestition von 23 Millionen Euro über vier Jahre hinweg. Diese Summe floss in die Erneuerung zahlreicher Zimmer, Suiten und Balkone und in die Modernisierung der Hoteltherme für ein unvergesslicheres Urlaubserlebnis. Weitere Maßnah- men folgten um den Mitarbeitenden noch mehr Komfort zu bieten. Das Heilthermen Resort Bad Wal- tersdorf setzt auf „Die Kraft der Natürlichkeit“. Dabei spielt das heilkräftige Thermalwasser eine zentra- le Rolle – eine einzigartige Energiequelle, die sowohl im Hotel als auch in der Therme quellfrisches, wohltuendes Wasser in die Becken und Pools speist.

Der neue Claim „Vom Wasser berührt“ unterstreicht die Bedeutung des Thermalwassers für das Resort. Das Erlebnis von Ruhe, Erholung und Naturnähe wird für die Gäste zu einem nachhaltigen Wohlfühlmoment. Die Kraft der Natürlichkeit finden Gäste im gesamten Resort wieder: bei den Behandlungen, in der Kulinarik, in der Nachhaltigkeit und natürlich auch bei Mitarbeitenden. Das Heilthermen Resort Bad Waltersdorf bleibt weiterhin Vorreiter im Thermen- und Vulkanland Steiermark und setzt durch seine gelebte Innovationskraft weiterhin Maßstäbe im österreichischen Tourismus.