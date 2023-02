„Neues Landgut“ hat bald viele schöne Seiten

Leben und lesen lassen – Insgesamt 1.500 Wohnungen werden momentan im Stadtquartier „Neues Landgut“ errichtet. Neben 165 leistbaren Gemeindewohnungen findet man hier bald auch die dann drittgrößte Bücherei der Stadt Wien. „Mit modernster Ausstattung und einem vielfältigen Angebot an Literatur und Veranstaltungen wollen wir den Bewohnern in Favoriten eine gemütliche Atmosphäre bieten. Vor allem Kindern und Jugendlichen steht ein buntes Leseprogramm bevor“, so Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr.

Ideale Infrastruktur

Die kommende Bibliothek ist nur ein Highlight des Stadtviertels. „Bildungscampus, Musikschule, Sportmöglichkeiten, ein Zweirichtungs-Radweg sowie Platz für Kultur, Lokale, Büros und ein großer Park befinden sich direkt vor der Haustür“, schwärmt ­Bezirksvorsteher Marcus Franz von dem Projekt. Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál fasst zusammen: „Der soziale Wohnbau der Zukunft vereint leistbares Wohnen mit höchstmöglicher Lebensqualität. Städtische Büchereien und Gemeindebauten – das passt seit mehr als 100 Jahren zusammen. Diese Erfolgspartnerschaft schreibt nun ein weiteres Kapitel!“ Der Gemeindebau NEU mit Bücherei soll bis Ende 2024 bezugsfertig sein.