Neues Öko-Hotel in Floridsdorf eröffnet

Die Floridsdorfer wissen: Der 21. Bezirk hat allerhand zu Bieten. Von der Alten Donau bis hin zu Heurigen gibt es auch für Wien-Touristen viel zu entdecken.

Allerdings gibt es bei den Nächtigungsmöglichkeiten noch Luft nach oben, wie auch Bezirksvorsteher Georg Papai weiß. Ein neues Hotel – das „greet Wien City Nord“ möchte diese Lücke nun etwas schließen.

Offen auch für Floridsdorfer

Das „greet Wien City Nord“ befindet sich in der Brünner Straße gegenüber der Klinik Floridsdorf und bietet eine direkte Anbindung an die Schnellbahn. Damit ist es nicht nur für Touristen, sondern auch für Geschäftsreisende bestens erreichbar. Das Hotel will sich budgetfreundliches Öko-Hotel positionieren.

Man will aber nicht nur Hotelgäste zum Verweilen einladen. Hotel-Chef André Tauchnitz betont die Offenheit des Hauses: „Besonders wichtig ist zu erwähnen, dass wir einen offenen Bücherschrank haben, wo jeder nach Belieben kommen kann, um Bücher zu bringen, Bücher zu nehmen, im greet zu verweilen. Ebenso ist die Hotelbar und der Frühstücksbereich auch für externe Gäste offen.“

Bezirksvorsteher Georg Papai zeigte sich besuchte das Hotel bereits persönlich: „Ein tolles Angebot und damit auch eine Bereicherung für Floridsdorf“.