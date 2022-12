Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker 2023

Das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker gehört für viele zum guten Start in das neue Jahr wie der Kater danach. Das Kulturereignis findet bereits zum 83. Mal statt und versetzt auch 2023 Kulturfans weltweit in Erstaunen. Unter der Leitung des Dirigenten Franz Welser-Möst wird das Orchester den Zuschauern musikalische Meisterwerke Strauß-Dynastie präsentieren.

Übertragung in 90 Länder

Das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker überträgt der ORF in ORF 2, Ö1 und als Live-Stream via TVthek.ORF.at, oe1.ORF.at bzw. www.myfidelio.at – und zwar in mehr als 90 Ländern, so dass Kulturliebhaber auf der ganzen Welt die Gelegenheit haben, sich an diesem einzigartigen Ereignis zu erfreuen.

Das Konzert beginnt am 1. Januar 2023 um 11:15 Uhr. Genießen Sie die musikalische Reise und lassen Sie sich vom Charme der Strauss-Dynastie verzaubern!