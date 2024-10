Neunerhaus-Kampagne: Den Obdachlosen helfen

Die diesjährige Herbstkampagne des neunerhaus unter dem dringenden Motto „Wohnungslosigkeit beenden“ startet am 10. Oktober und läuft bis Januar 2025. Sie zielt darauf ab, auf das Thema Wohnungslosigkeit aufmerksam zu machen und die Unterstützung für obdach- und wohnungslose Menschen in Österreich zu mobilisieren.

Für die Umsetzung und den Ausbau ihrer umfassenden Hilfsangebote ist die Organisation zu einem Großteil auf Spenden angewiesen.

Was ist das neunerhaus?

Neunerhaus ist eine Organisation, die obdach- und wohnungslosen Menschen in Österreich ein selbstbestimmtes und menschenwürdiges Leben ermöglicht. Durch medizinische Versorgung, Wohnangebote und Beratungsdienste unterstützt neunerhaus Betroffene dabei, ihre Lebenssituation nachhaltig zu verbessern. Die Zielsetzung der Organisation besteht darin, den Menschen Hilfe zur Selbsthilfe zu geben und sie so in die Lage zu versetzen, langfristig aus der Obdachlosigkeit herauszukommen.

Das Angebot von neunerhaus ist vielfältig und umfasst:

Ein Gesundheitszentrum, das nichtversicherte Personen medizinisch versorgt.

Drei Wohnhäuser, darunter ein spezielles Wohnhaus für junge Erwachsene.

Drei Standorte für das „Housing First“-Programm und Mobil betreutes Wohnen.

Eine Tierarztpraxis für obdachlose Menschen mit Tieren.

Das neunerhaus Café als niederschwelliges Beratungsangebot.

Die Tochtergesellschaft neunerimmo, die sich auf die Akquise und Vermittlung von Wohnraum an ehemals obdachlose Menschen spezialisiert hat.

Die Dringlichkeit des Themas

Wohnungslosigkeit ist ein gravierendes Problem in Österreich, das oft im Verborgenen bleibt. Aktuellen Schätzungen zufolge sind 19.667 Menschen in Österreich ohne festen Wohnsitz – eine Zahl, die in etwa der Bevölkerung einer Kleinstadt entspricht. Besonders alarmierend ist, dass ein Viertel dieser Menschen unter 29 Jahre alt ist. Wohnungslosigkeit betrifft zudem oft unsichtbare Gruppen, wie Alleinerziehende, deren prekäre Lebenssituation in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen wird.

Die Kampagne

Im Zentrum der neunerhaus Herbstkampagne 2024 stehen neben der Geschäftsführerin Dr. Daniela Unterholzner vier weitere Personen, die in direktem Bezug zu neunerhaus stehen und auf den Werbematerialien der Kampagne zu sehen sein werden. Durch ihre Geschichten und Gesichter soll die Kampagne die verschiedenen Facetten der Wohnungslosigkeit und die Notwendigkeit von Unterstützung und Solidarität sichtbar machen.

Gemeinsam für ein würdiges Leben

Die Kampagne von neunerhaus ist ein Appell an die Gesellschaft, sich solidarisch zu zeigen und einen Beitrag zur Beendigung der Wohnungslosigkeit zu leisten. Jeder gespendete Euro trägt dazu bei, Menschen in Not eine Perspektive zu geben und ihnen den Weg zurück in ein selbstbestimmtes Leben zu ebnen. Neunerhaus setzt dabei auf eine nachhaltige Verbesserung der Lebenssituation der Betroffenen – denn jeder Mensch hat ein Recht auf ein würdevolles Zuhause.